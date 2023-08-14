Mehmet Fatih Kacır: 550 gencin bilgi teknolojileri sektöründe istihdam edilmesi hedeflendi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'daki "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı"na katılarak, 1 milyon 250 bin dolar bütçeli proje ile 550 gencin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedeflendiğini aktardı.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen "Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi"nin tanıtımına katılarak burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Gençlerin dijitalleşen yeni iş dünyası koşullarına uyumunu sağlamak için başlatılan projeleri sıralayan Bakan Kacır, bu yöntemler sağlanan istihdamı da rakamlarla ortaya koydu.

İstanbul Kodluyor Projesi de bu anlayışla 550 gence iş kapısı sağlayacak.

Bakan Kacır, 20 yıl önce Boğaziçi kampüsüne adımını attığında hocalarından en sık duyduğu söylemlerden birinin "Biz burada size doğrudan bilgiyi öğretmiyoruz, öğrenmeyi öğretiyoruz." olduğunu aktardı.

Kacır, dördüncü sanayi devrimi ile birlikte artan dijitalleşmenin bu yaklaşımın haklılığını ortaya koyduğunu anlattı.

"Dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerinin hızla değişti"

Kacır, dijitalleşen dünyada artık iş yapış biçimlerinin hızla değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

Önümüzdeki yıllarda mevcut mesleklerin birçoğu yok olacağı gibi yeni meslekler de hayatımıza girecek. Bu değişim, handikaplarla birlikte fırsatları da beraberinde getirecek. Biz bu dönüşümü 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmemiz, milli teknoloji hamlesi hedeflerine ulaşmamız için önemli bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirdiğimiz adımlar ile birlikte ülkemizi teknoloji çağında rekabetçi kılan büyük bir 'Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi' inşa ettik. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Milli teknoloji hamlemizin en somut ögeleri olan İHA'larımız, SİHA'larımız, yerli ve milli otomobilimiz Togg'umuz bu altyapının somut eserleri. Önümüzdeki süreçte, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken de paradigma değişimlerine odaklanarak, kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz arasındaki iş birliğini güçlü tutarak, uzun vadeli ve sistematik bir yaklaşımla, Togg benzeri birçok girişimi hayata geçireceğiz. Bu hedefe ulaşmamız ise ancak ve ancak beşeri sermayemizi harekete geçirmemiz ile mümkün.

"Türkiye'nin, nüfusunun ortanca yaşı 33"

Bakan Kacır, Türkiye'nin, nüfusunun ortanca yaşı 33 olan bir ülke olarak büyük bir avantaja sahip olduğunu dile getirerek, bugün hem dünyada hem Türkiye'de adından söz ettiren teknoloji girişimlerine, vizyon projelere bakıldığında hepsinin altında gençlerin imzasının olduğunu söyledi.

Genç istihdamının artırılması hedefleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu bilinçle, gençlerin bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki heyecanına ve motivasyonuna ortak olduklarını aktaran Kacır, şöyle devam etti:

Onların geleceğin becerileri ile donatılması ve akabinde becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi için politikalar geliştiriyoruz. Bu politikalar kapsamında tüm paydaşlarımızla birlikte yeni bir programı bugün burada hayata geçiriyoruz. 2022 ve 2023'te, bölgesel kalkınmanın öncüsü olan kalkınma ajanslarımızın odak alanı olarak 'Genç İstihdamı' temasını belirledik. Bu tema kapsamında, genç istihdamının artırılması, genç girişimciliğinin sağlanması, gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi, üretim süreçlerine aktif katılımının sağlanması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

"Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon euroya ulaştı"

Ajanslarımız tarafından 'Genç İstihdamı' teması kapsamında yaklaşık 2,5 milyar TL tutarında destek sağladık. Yürütülen uluslararası projelerin toplam değeri 23 milyon avroya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz projeler ile birlikte toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına katkı sunduk. Projelerimiz tamamlandığında ise 71 bin 209 gencimizi istihdama kazandırmış olacağız. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile gençlerimizin yetenek gelişimlerini destekliyor ve girişimcilik düzeylerini geliştiriyoruz. Böylece gençlerimizin istihdam imkanlarını artırıyoruz.

Genç istihdamı için destek sağlanan programlar

Sadece SOGEP kapsamında 2019-2022 döneminde, genç istihdamına yönelik 318 projeye 1,3 milyar TL'lik destek sağladıklarını, özellikle genç işsizliğin yüksek ve kadın istihdamının düşük olduğu illere yönelik olarak "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nı 2021'de hayata geçirdiklerini vurgulayan Kacır, program kapsamında 110 projeye 1,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

"55 bin gencimize istihdam olanağı sunmuş olacağız"

Kacır, "Program tamamlandığında 55 bin gencimize istihdam olanağı sunmuş olacağız. Projeler geliştirirken özellikle yazılım sektöründe genç istihdamına ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

"Nitelikli yazılımcı sayımızı artıracak projeleri hayata geçiriyoruz"

Mehmet Fatih Kacır, gençleri, yazılım yetkinliklerini artırmak adına çeşitli enstrümanlarla desteklediklerini ifade ederek, yazılımın, kritik öncelikte olan 5G, yapay zeka, mobilite, endüstriyel robotlar, finansal teknolojiler gibi alanlar başta olmak üzere dijital dönüşümü sağlayacak tüm teknolojilerin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Dijital çağı yakalamamız, teknoloji odaklı kalkınmayı gerçekleştirmemiz, yazılım alanında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerimizi almamız ve yazılım sektörümüzün ihtiyaç duyacağı yetkin insan kaynağını oluşturmamız ile mümkün." diyen Kacır, kalkınma ajanslarının desteğiyle İstanbul ve Kocaeli'de, kendi kendine öğrenme esaslı, yeni nesil yazılım eğitimi veren Ecole 42 okullarını kurduklarını dile getirdi.

Gençler için yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler

Bakan Kacır, gençler için yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye Açık Kaynak Platformu ile ihraç edilebilir açık kaynak yazılım ürünleri geliştirirken, nitelikli yazılımcı sayımızı artıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve paydaşlarımızla birlikte 2021'den bu yana 'Oyun ve Uygulama Akademisi' programını yürütüyoruz. Akademide her yıl, 18-29 yaş arası üniversite öğrencisi veya mezunu 2 bin gencimizin dijital becerilerini geliştiriyor ve istihdam edilmelerine katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK desteği ile kurulan bilim merkezlerimizde, gençlerimizin dijital yetkinliklerinin artırılması amacıyla robotik kodlama ve programlama eğitimleri veriyoruz. Gençlerimizin yazılım dünyasıyla beraber teknoloji yolculuğuna katkılarımız bunlarla sınırlı değil elbette. Milli teknoloji hamlesi kapsamında 'Deneyap Türkiye' ile gençlerimizi buluşturuyoruz.

Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ile ülkemizin en kabiliyetli gençleri ve yazılımcıları hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. TEKNOFEST ile bir yandan yazılım sevdalısı gençlerimize yönelik atölye, seminer ve eğitim imkanı sunarken diğer yandan genç yazılımcıları ve girişimcileri iş dünyamızın temsilcileri ile bir araya getiriyoruz. Ülkemizin teknolojiye en fazla yatırım yapan yenilikçi firmaları, bu genç yazılımcı ve girişimcilere iş teklifi yapmak için artık TEKNOFEST'e geliyor. İşte Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizin geldiği seviye. İşte TEKNOFEST kuşağının katettiği aşama.

TEKNOFEST'e katılım çağrısı

Bakan Kacır, bu çerçevede herkese 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da, 27 Eylül-1 Ekim'de İzmir'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılım çağrısında bulundu.

"Etki yatırımını Türkiye'de ana akım yatırım tercihlerinden biri haline getireceğiz"

Kacır, dijital dönüşümün oldukça hızlı olduğu çağımız dünyasında, artık pozitif etki oluşturmayı hedefleyen yatırımcılara ve girişimcilere ihtiyaç olduğunu belirterek, bu noktada etki yatırımcılığının, finansal getiri üretirken bir yandan da toplumsal katma değer oluşturan sonuç odaklı bir finansman modeli olduğunu aktardı.

"Etki yatırım şirketleri 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaştı"

Hızla gelişim gösteren bu yatırım modeliyle birlikte küresel etki yatırım şirketlerinin 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaştığının öngörüldüğünü bildiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

Etki yatırımını Türkiye'de ana akım yatırım tercihlerinden biri haline getireceğiz. İşte bugün, bu alanda önemli bir projenin tanıtımı için bir aradayız. Türkiye'de bir ilk olarak bugün lansmanını yaptığımız 'Genç İstihdamı Sosyal Etki Tahvili Uygulaması: İstanbul Kodluyor Projesi', gençlerimizin istihdamını sağlama yolunda yenilikçi ve özgün bir uygulama olacak. Bu proje, performansa dayalı ödeme yöntemi ile yenilikçi bir yaklaşım sunacak. Sosyal etki tahvili yatırım aracı ile etki yatırımcısı projemize ön finansman sağlayacak.

"1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz"