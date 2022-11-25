Mehmet Muş: Esnaf kredi paketinin 15 milyar lirası pazartesi gönderilecek

Esnaf ve sanatkarların finansmanı olarak ayrılan 15 milyar liralık tutarın pazartesi günü gönderilmiş olacağı aktarıldı.

Koronavirüs salgını sırasında esnaf ve sanatkar kira, gelir kaybı, hibe gibi desteklerle ayakta tutulmaya çalışıldı. Zor günlerde esnafın işini döndürecek imkanı sağlamak için verilen desteklere bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı'na katılarak, "Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi"ne ilişkin bilgi verdi.

100 milyar liralık paketin 15 milyar lirası hemen gönderilecek

Bakan Muş, bu paket kapsamında esnaf ve sanatkara destek olmak için 100 milyar lira tutarın bir hazırlık yapıldığını ve 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirildi.

"Hazırlıklar tamam"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak." açıklamasında bulunuldu.

"Daha fazla finansman daha ucuz maliyetle esnafla buluşturuldu"

Esnafın en çok finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Muş, AK Parti iktidarı döneminde esnafa gerekli desteğin sağlandığını ve daha fazla finansmanın daha ucuz maliyetle esnafla buluşturulduğunu söyledi.

Salgın döneminde de imkanlar ölçüsünde kira, gelir kaybı, hibe gibi esnafa destekler verildiğini hatırlatan Muş, bunların amacının zor günlerde esnafın işini döndürecek imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Kredide faiz oranları yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildi"

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne değinen Muş, kredide faiz oranlarının yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildiğini kaydetti.

"100 milyar lira tutarındaki limit 4 ay içinde esnafa ulaştırılacak"

AA'nın haberine göre, 100 milyar lira tutarındaki limitin de 4 ay içinde esnafa ulaştırılacağını aktaran Muş, şunları söyledi:

"Aralık ayına geldik, burada ilave finansmana ihtiyaç var. Bunun için de konuştuk, Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak. Siz de esnafa dağıtmaya başlayacaksınız. Geri kalanını da en fazla 4 ay içerisinde illerimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize göndermiş olacağız. Siz de bu planlama içerisinde esnaf kardeşlerimize bunun ödemesini yaparsınız."