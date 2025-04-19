Mehmet Öz'ün torunu Oval Ofis'te bayıldı! Trump basını dışarıya çıkardı

AA

Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, dün ABD'de Oval Ofis'te düzenlenen yemin töreninin ardından Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı.

Daha önce Senato'dan onay alan Öz, Oval Ofis'te düzenlenen, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy'nin de katıldığı törende yemin etti.

ÖZ'ÜN TORUNU SALONDA KISA SÜRE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Yöneticisi Mehmet Öz'ün Washington'daki Oval Ofis'teki yemin töreninde, kalabalık salonda ayakta bulunan torunu , kısa süre fenalaşarak bayıldı.

TRUMP, KONUŞMASINI KESTİ VE BASINI DIŞARIYA ÇIKARDI

Öz, hemen torununa müdahale ederken ABD Başkanı Trump, konuşmasını yarıda kesti ve ilk refleks olarak basın mensuplarının dışarı çıkması istendi.

KÜÇÜK KIZIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU AÇIKLANDI

Beyaz Saray, daha sonra yaptığı açıklamada, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

"ÜLKENİN EN YETENEKLİ VE SEVİLEN TIP UZMANLARINDAN BİRİ"

Törende, doktor Öz'ün hayatından ve başarılarından övgüyle söz eden Trump, ABD'nin sağlık alanında böylesine kariyerli ve başarılı bir isme sahip olduğu için çok şanslı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Doktor Öz, bu göreve ülkenin en yetenekli ve sevilen tıp uzmanlarından biri olarak geldi. CMS Direktörü olarak Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare'i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid'i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır.

Öz de bu göreve geldiği ve ülkedeki nüfusun önemli bir bölümüne doğrudan sağlık hizmetleri sağlayacakları için mutlu olduğunu ifade etti.