AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank tarafından gençlere ilham vermek ve gelecekte iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gençİz Gençlik Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, etkinliğin gençlerin geleceği için taşıdığı önemi vurguladı ve finansal okuryazarlığın hayatın her alanında kritik bir rol oynadığını ifade etti.

"22 MİLYONDAN FAZLA KRİPTO HESAP VAR"

Bakan Şimşek, özellikle bireysel yatırımcıların finansal araçlara olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, bu durumun finansal okuryazarlığın önemini daha da artırdığını söyledi. Risk ve getiri dengesi üzerine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi:

Türkiye’de bireysel yatırımcıların hangi alanlara yöneldiğine baktığımızda, 22,1 milyon kripto hesabı olduğunu görüyoruz. Bu rakam, en büyük ilginin en riskli alana yöneldiğini gösteriyor.

Borsa gibi somut varlıkların yer aldığı yatırım araçlarının aksine, kripto para piyasasında yapay zeka tarafından oluşturulan ürünlerin öne çıktığını belirtti.

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"GENÇLER, FİNANSAL OKURYAZARLIKLARINI GÜÇLENDİRMELİ"

Şimşek, Türkiye’de finansal okuryazarlık oranlarının artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu konuda özellikle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere birçok kurumun değerli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Gençlerin finansal okuryazarlık seviyelerini yükseltmelerinin, hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını vurguladı.

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Küçük yatırımların bireyler için getirileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi: