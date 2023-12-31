Mehmet Şimşek: 2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı bir yıl olacak Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni yıl için yayınladığı mesajında Türk ekonomisinin geleceğine yönelik öngörülerini sıralandırdı. Bakan Şimşek, mesajında enflasyon, rezerv, kur korumalı sistem, cari açık, bütçe disiplini ve sürdürülebilir büyüme ile ilgili hedefleri özetledi.

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2023'ün son günü, girilecek yeni yıl için temenniler dile getirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in mesajı ekonomi hedeflerine yönelik oldu.

Bakan Şimşek, yeni yıl mesajında Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yürürlüğe konan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 2024 yılında da kararlılıkla devam edeceği aktardı.

Programın olumlu sonuçlarının yeni yılda da almaya devam edileceğini aktaran Şimşek, mesajına 2024 hedeflerini 6 başlıkta şöyle yansıttı:

Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz.



2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır.

"Programı kararlılıkla uygulamaya devam"