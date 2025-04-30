Mehmet Şimşek: Turizmden 64 milyar dolar gelir ve 65 milyon ziyaretçi hedefliyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatının önemine değinerek, 2025 yılında 64 milyar dolar turizm geliri ve 65 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmanın öngörüldüğünü belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında şu açıklamada bulundu:

Küresel mal ticaretinde artan riskler hizmet ihracatının önemini daha da artıyor.



İlk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 61,6 milyar dolar, ziyaretçi sayısı 62,3 milyon kişi oldu.

2025 YILINDA 64 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ VE 65 MİLYON ZİYARETÇİ HEDEFİ