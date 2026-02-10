Mehmet Şimşek: 2025'te sanayi üretimi yıllık yüzde 2,6 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi Aralık 2025'te, aylık yüzde 1,2 artarken yıllık yüzde 2,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı.

"KATMA DEĞERLİ ÜRETİM GÜÇLENİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Katma değerli üretimi ve potansiyel büyümeyi güçlendiren, enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz.



2025 yılında sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,6 artış gerçekleşti.

"ÜRETİMİMİZ HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMINDA YÜZDE 25,6 ARTTI"