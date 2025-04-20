Mehmet Şimşek 40 bin mükellefi uyardı: Maliye kapınızı çalmadan, vergide gönüllü uyuma dahil olun

AA & Ensonhaber

Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2024 yılına ait hesap dönemine yönelik analiz çalışmaları, vergi denetim süreçlerine yeni bir yaklaşım getiriyor.

Bu kapsamda, farklı vergisel risk faktörleri dikkate alınarak 500 bin mükellef üzerinde tarama yapıldı. Sonuç olarak, yaklaşık 40 bin mükellef riskli grup içerisinde yer alırken, bu mükelleflerin toplam yıllık ticaret hacminin yaklaşık 2,9 trilyon lira olduğu tespit edildi. Bu rakam, ülke ekonomisi açısından önemli bir büyüklük taşıyor.

Risk analizlerinde, mükelleflerin risk puanları ve gönüllü uyum seviyeleri de göz önünde bulundurularak denetim yöntemleri çeşitlendirilecek. Yüksek riskli mükellefler için daha kapsamlı denetim yöntemleri, örneğin "aramalı inceleme", devreye alınacakken, daha düşük riskli mükelleflerde izaha davet, sınırlı inceleme veya gönüllü uyum gibi daha esnek yaklaşımlar kullanılacak.

BEYANNAME GÖZETİM PROGRAMI İLE ERKEN UYARI

Ayrıca, bu yıl ilk kez devreye alınan Beyanname Gözetim Programı, riskli ancak gönüllü uyum sağlama potansiyeli taşıyan mükellefleri hedef alıyor. Bu program kapsamında, mükellefler beyanname vermeden önce bilgilendirilerek, risk durumları hakkında uyarılacak. Amaç, mükelleflerin beyanlarını daha dikkatli ve doğru bir şekilde vermelerini sağlamak.

Riskli görülen mükelleflere özel müfettiş atamaları yapılacak ve denetim süreci sahada da takip edilecek. Böylece müfettiş ile mükellef arasında daha sıkı bir iletişim kurulacak, denetim öncesi bilinçlendirme sağlanacak. Ayrıca, beyanlar sonrasında yapılan değerlendirmeler ve müfettişlerin geri bildirimleri doğrultusunda, riskli görülen gruplar yeniden gözden geçirilecek. Uyumu sağlayan ve başka bir risk taşımayan mükellefler, denetim dışı bırakılacak ve böylece denetim kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önü açılacak.

BAKAN ŞİMŞEK: "MALİYE KAPINIZI ÇALMADAN, SÜRECE DAHİL OLUN"

Bu uygulamalar sayesinde, sınırlı denetim kapasitesi daha doğru hedeflere yönlendirilecek, hem vergiye gönüllü uyum artacak hem de vergi denetimi süreçlerinin etkinliği güçlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmalarının hem sahada hem de masada yeni yöntem ve tekniklerle kararlılıkla sürdüğünü vurguladı: