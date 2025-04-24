Mehmet Şimşek, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir süredir resmi temaslarla bulunmak ve ekonomi toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunuyor.

Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken Washington'da, AABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

KISITLAMALARIN KALDIRILMASININ ÖNEMİ VURGULANDI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından ortaya konan ortak siyasi irade uyarınca Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerletilmesi imkanları üzerinde durulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki iş birliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında iş birliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir.

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