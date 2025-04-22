Mehmet Şimşek, New York'ta 4 trilyon dolarlık yatırımcılara seslendi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York'ta temaslarını tamamladı.

Bakan Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluşun temsilcisiyle bir araya geldi.

Şimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.

PORTFÖY YATIRIMCILARI İLE BULUŞTU

Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group tarafından düzenlenen geniş katılımlı yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.

25 FARKLI KURULUŞUN KATILDIĞI TOPLANTI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Toplantıya, katılan toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler büyük ilgi gösterdi.

KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜ GÖRÜŞÜLDÜ

Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

FATİH KARAHAN TOPLANTILARA KATILDI

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.



