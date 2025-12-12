Mehmet Şimşek: Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Ödemeler Dengesi İstatistikleri" verisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB açıkladığı Ödemeler Dengesi İstatistikleri verisini,, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla değerlendirdi.

"EKİM AYINDA CARİ DENGE 0,5 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ"

Ekim ayında cari fazla verilmesine yönelik değerlendirmesinde altın hariç cari açıkta uygulanan ekonomik program döneminde belirgin şekilde iyileşme görüldüğünü belirten Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

"ALTIN HARİÇ CARİ AÇIK PROGRAM DÖNEMİNDE İYİLEŞTİ"

Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti.