Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan geriledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK’in bugün açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin bir mesaj yayınlayarak, yıllık enflasyonun son 3 ayda 23,5 puan gerilediği ve yıllık gıda enflasyonunun 4 yıl sonra negatif olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 51,97 olarak gerçekleşti.

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından grafiklerle birlikte yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu yorumda bulundu:

"YILLIK ENFLASYON SON 3 AYDA 23,5 PUAN GERİLEDİ"

Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti.

"AYLIK GIDA ENFLASYONU 4 YIL SONRA NEGATİF OLDU"

Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu.

YIL SONUNDA ENFLASYONUN TAHMİN ARALIĞINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

"PROGRAM HEDEFLERİNE ULAŞMA KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikar. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor.

TÜRKİYE’NİN ENFLASYON HEDEFİ

Orta Vadeli Program (OVP), enflasyonun düşmesi üzerine faaliyetler yürütüyor.

OVP’nin, 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2 ve 2026 için yüzde 8,5 olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın sunduğu enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyon tahmini 2024 yılı için yüzde 38, 2025 yılı için yüzde 14 ve 2026 yılı için yüzde 9 şeklinde belirtildi.

Öte yandan, AA Finans’ın yaptığı son ankete göre, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Bu konudaki nihai hedef ise TÜFE’nin yüzde 5'e gerilemesi doğrultusunda.