Mehmet Şimşek: Azalan cari açık ekonomik istikrar sağlıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 466 milyon dolarlık fazla oluştu.

"CARİ AÇIK, OVP HEDEFLERİNİN ALTINDA KALDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı 2024 Aralık ayı ödemeler dengesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajdaki şu sözlerle değerlendirdi:

Cari açık 2024 yılında OVP hedefimizin oldukça altında 10 milyar dolar olarak gerçekleşti (milli gelire oranla yaklaşık yüzde 0,7). Cari denge bir önceki yıla kıyasla 29,9 milyar dolar, 2023 yılı Mayıs ayındaki zirveye göre 45,1 milyar dolar iyileşti.

TURİZM GELİRLERİNİN KATKISI

Ekonomimizin büyüdüğü ve en büyük ticaret ortağımız AB’de büyümenin zayıf seyrettiği bir dönemde cari açığın kayda değer ölçüde gerilemesine ihracatın dirençli yapısı, ithalat bağımlılığının azaltılması ve güçlü turizm gelirleri önemli katkı yapmıştır.

"SERMAYE GİRİŞLERİ HIZLANDI"

Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde sermaye girişleri hızlandı, dış finansmana erişim kolaylaşırken maliyetler geriledi. 2024’te 11,7 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşirken reel sektör ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 144 ve yüzde 159 seviyesine yükseldi.

"CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYEDE KALACAK"

Azalan cari açık; dış finansman ihtiyacının gerilemesine, rezerv birikimine ve ekonomik istikrarın güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde küresel koşullardaki belirsizlikler ve ekonomik aktivitedeki canlanma ile birlikte sınırlı artmasını beklediğimiz cari açığın sürdürülebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz.



Sürdürülebilir cari denge hedefimiz doğrultusunda elde ettiğimiz kazanımları yapısal adımlarla kalıcı hale getireceğiz.

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