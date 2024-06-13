Mehmet Şimşek: Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TCMB'nin açıkladığı haftalık banka ve para istatistiklerinde yer alan rezervlerine ilişkin değerlendirme yaptı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri tarihi zirvesine çıkarak 146,2 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaşanan gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında, kırılganlıkları azaltarak güçlendirilen makro finansal istikrarın kalıcı fiyat istikrarı hedefine destek sağladığını belirtti.

"Swap hariç net rezervler 6 milyar dolar"

Bakan Şimşek, rezervlerdeki rekor artış dolayısı ile sosyal medya hesabı üzerinden bir değirlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı.

"KKM stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı"

Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı.

Rezervlerdeki artışta ters dolarizasyon etkili

Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)