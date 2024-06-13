Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın rezervleri 146 milyar dolara çıktı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınladı.

Buna göre, TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 143 milyar 648 milyon dolardan 146,2 milyar dolara çıkarak, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Merkez Bankası'nın rezervleri en son 22 Aralık 2023 tarihinde 145 milyar 452 milyon dolarla rekor kırmıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)