Mehmet Şimşek: Büyüme son çeyrekte ılımlı seyredecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2025 dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,7 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.

"EKONOMİ, 2025'İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YILLIK BAZDA YÜZDE 3,7 BÜYÜDÜ"

Ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını şöyle değerlendirdi:

Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüme kaydetmiştir.



Türkiye ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak çeyreklik bazda yüzde 1,1 büyüdü.



Büyümenin son çeyrekte ılımlı seyretmesini ve 2025 yılında Orta Vadeli Program'ın sınırlı üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.

"YILLIKLANDIRILMIŞ MİLLİ GELİRİMİZ 1,5 TRİLYON DOLARI AŞTI"

İlk dokuz aydaki yıllık büyüme yüzde 3,7 gerçekleşti. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,5 trilyon doları aştı.

"OLDUKÇA OLUMLU BİR GELİŞME"

Mehmet Şimşek, "Ekonomi Bakanlığı öncü göstergeleri çeyreklik bazda büyümeye işaret etse de sektörler arası gelişmeler büyüme hızının zayıflayabileceğini göstermekteydi. Buna rağmen yüzde 3,7’lik büyüme performansı oldukça olumlu bir gelişmedir." diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

İMALAT SANAYİ'NİN BÜYÜMESİ

İmalat sanayi bu dönemde yıllık bazda yüzde 6,0, çeyreklik bazda yüzde 0,8 büyüme kaydetmiştir. İmalat sanayindeki bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenmenin ve verimlilik artışlarının bir yansımasıdır.

“BÜYÜMENİN ANA İTİCİ GÜCÜ, YÜZDE 8,0 İLE YATIRIMLAR OLDU”

Öte yandan, büyümenin ana itici gücü, yüzde 8 ile yatırımlar olmuştur. Yatırımlardaki bu yüksek artış, orta vadede büyüme potansiyelini yukarı çekecektir. Bununla birlikte, tüketim harcamalarının artış hızı sınırlı kalmış ve yıllık bazda yüzde 2,8 olmuştur. Tüketimdeki bu ılımlı seyir, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü göstermektedir.

"NET DIŞ TALEP BÜYÜMEYE YÜZDE 1,8 KATKI VERDİ"

Net dış talep büyümeye yüzde 1,8 düzeyinde oldukça güçlü bir katkı vermiştir. İhracat yıllık bazda yüzde 7,1 oranında artarken, ithalat sadece yüzde 2,3 artmıştır. Böylece dış ticaret açığı daralmaya devam etmiştir.

SEKTÖREL GELİŞMELER

Sektörel gelişmelere bakıldığında, hizmetler sektörü 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6,2 büyümüştür. Bu büyümede özellikle turizm faaliyetlerindeki güçlü performans etkili olmuştur. İnşaat sektörü ise yıllık bazda yüzde 4,1 büyüme ile daha ılımlı bir görünüm sergilemiştir. Tarım sektörü ise yıllık bazda yüzde 2,0 küçülmüştür.

"ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürerken, büyümenin güçlü seyrini koruması dikkat çekicidir. Uyguladığımız politikalar, hem fiyat istikrarını sağlamayı hem de sürdürülebilir büyüme dinamiklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bütçe disiplini, yapısal reformlar ve verimlilik artışına yönelik politikalarımız uygulanmaya devam edecektir.

İÇ TALEPTE ILIMLI, DIŞ TALEPDE HIZLI TOPARLANMA BEKLENİYOR

Bu çerçevede, 2025 yılının ikinci yarısında iç talepte daha ılımlı, dış talepte ise daha belirgin bir toparlanma bekliyoruz. Yatırımların büyümeye olumlu katkısının sürmesini, net dış talebin de büyümeyi desteklemeye devam etmesini öngörüyoruz.

"OVP HEDEFİYLE ILIMLI BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Sonuç olarak, ekonomi politikalarımız dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla uygulanmakta olup, yılın tamamında OVP hedefleriyle uyumlu bir büyüme gerçekleşmesini beklemekteyiz.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BÜYÜME VERİLERİ

Türkiye ekonomisinin 2021'den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle: