Mehmet Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile yatırımları görüştü

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı için bulunduğu Pekin'de temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng ile bir araya gelerek yatırımdan turizme kadar birçok konuda görüş alışverişi yaptı.

Görüşmede taraflar; ticaret, yatırımlar, ulaştırma ve iletişim altyapısı, enerji, tarım ve turizm gibi iş birliği alanları ile diğer ikili konuları ele aldı.

"İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ İLERLEDİ"

Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen kabulde Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ortak iradesi doğrultusunda iki ülke ilişkilerini ilerlettiklerini belirtti.

"SON YILLARDA İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ İVME YAKALANDI"

Başkan Yardımcısı Han da iki ülke liderinin iradesi doğrultusunda son yıllarda ilişkilerde önemli ivme yakalandığını, bu bağlamda Türkiye-Çin Hükümetlerarası İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısını Pekin'de gerçekleştirmesini önemsediklerini ifade etti.

KARŞILIKLI SİYASİ GÜVENİ PEKİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Çin tarafının Türkiye ile karşılıklı siyasi güveni daha fazla pekiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Han, iki ülkenin; temel çıkarları korumada birbirini desteklemesi, kalkınma stratejilerini uyumlaştırması, uluslararası ve bölgesel meselelerde eş güdümü güçlendirmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.



