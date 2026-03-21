Ordu’da kıyıya insansız deniz aracı vurdu

Orta Doğu'daki gerilim ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken görünen yaşanan olağan dışı olaylar gerginlik yaratıyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahilde insansız deniz aracı (İDA) bulundu.

Ünye'ye bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde meydana gelen olay, çevrede yaşayanları tedirgin etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

VATANDAŞLAR JANDARMAYA HABER VERDİ

Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÇEMBERİ KURULDU

Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.

2 MİL AÇIKTA İMHA EDİLECEK

Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.