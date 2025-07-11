Mehmet Şimşek: Denetimde büyük ölçekli mükelleflere odaklanıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ölçeğe göre vergi inceleme oranlarını aktararak, inceleme ve denetimlerde büyük mükelleflerin odakta bulunduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılında vergi denetiminde büyük ölçekli firmalara daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEME ORANI

Bakanlık verilerine göre, 2024 yılında büyük ölçekli mükelleflerin vergi inceleme oranı yüzde 10,9 iken, bu oranın 2025’te yüzde 27,4’e çıktı.

ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEME ORANI

Orta ölçekli mükelleflerde inceleme oranı 2024’te yüzde 3,6 iken, 2025 hedefi yüzde 4,1 olarak belirlendi.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLERİN VERGİ İNCELEME ORANI

Küçük ölçekli mükelleflerde ise dikkat çeken bir düşüş yaşanacak. 2024’te yüzde 2,1 olan inceleme oranı, 2025’te yüzde 0,6’ya indirilecek.

Böylece vergi denetim stratejisinde, kaynakların daha verimli kullanılması ve yüksek risk taşıyan büyük firmaların denetlenmesine öncelik verilmesi hedefleniyor.

FİRMALARIN ÖLÇEKLERİNİ BELİRLEYEN MİKTARLAR

Büyük ölçekli firmalar, aktif toplamı 150 milyon TL’nin üzerinde olan firmaları kapsıyor.

15-150 milyon TL arası olanlar orta ölçekli; 15 milyon TL altı olanlar ise küçük ölçekli olarak sınıflandırılıyor.