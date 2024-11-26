Mehmet Şimşek: Dezenflasyon süreci enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı.

Buna göre, 2024 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine, reel sektör için 1,7 puan azalarak yüzde 47,8 seviyesine, hanehalkı için 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan verileri değerlendirdi.

"ENFLASYONDAKİ BEKLENTİLER HER KESİMDE DÜŞTÜ"

Bakın Şimşek, değerlendirmesinde enflasyon beklentisindeki gerilemeyi olumlu bulduğunu, beklentilerdeki bu iyileşmenin enflasyondaki katılıkların azalmasını desteklediği belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor.

"BEKLENTİLER İYİLEŞTİ"

Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti.

"ENFLASYONDAKİ KATILIKLAR AZALIYOR"

Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor.