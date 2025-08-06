Mehmet Şimşek: Dezenflasyon sürecini kesintiye uğratmamakta kararlıyız

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklamalarında özetle, "Ekonomide sert inişten ziyade geçici yavaşlama yaşanıyor. 3 yılda 40 milyar doların üzerinde dış finansman hedefliyoruz. Dezenflasyon öngördüğümüz rotada, 2027'de tek haneye ulaşacağız. Bütçe gelirleri öngörülenin altında kalabilir. Harcama tarafında disiplinden taviz verilmeyecek." mesajlarını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, röportajda dezenflasyon sürecinin kapsamlı şekilde ve kalıcı nitelikte ilerlediğini, olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını ve enflasyondaki düşüşün kesintiye uğramasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Şimşek, "Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminimizi koruyoruz; dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede... Dezenflasyon, öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor." dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyonun bu yılı TCMB tahmin aralığı olan yüzde 19-29 bandında tamamlayacağını, 2026 yılında yüzde 20'nin altına, 2027 yılında ise tek haneli seviyelere ineceğini söyleyen Şimşek, ekonomik büyümenin bu yıl Orta Vadeli Program hedefi olan yüzde 4'ün bir miktar altında gerçekleştirebileceğini sözlerine ekledi.

"PARA, MALİYE, GELİRLER VE ARZ YÖNLÜ POLİTİKALARIN EŞGÜDÜMÜ"

Şimşek, "Para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyona güçlü destek sağlarken, maliye politikasının artan eşgüdümü de bu çabayı tamamlıyor." dedi.

YUKARI YÖNLÜ RİSKLER

Petrol fiyatları, ek gümrük vergileri ve işlenmemiş gıda fiyatlarını "yukarı yönlü sınırlı risk" oluşturan unsurlar arasında sıralayan Şimşek "Olası şoklara karşı gerekli adımları atarak dezenflasyonun kesintiye uğramasını önleyeceğiz." dedi.

EKONOMİDE SERT İNİŞTEN ZİYADE GEÇİCİ YAVAŞLAMA

Şimşek'in ekonomik büyümenin bu yıl Orta Vadeli Program (OVP) hedefi olan yüzde 4'ün "bir miktar altında" gerçekleşebileceğini, bu durumun ekonomide sert bir inişten ziyade, "geçici bir yavaşlamaya" işaret ettiğini söyledi.

Çıktı açığının ikinci çeyrek itibarıyla negatif bölgede kalmaya devam edeceğini belirten Şimşek, yıl sonunda da bu görünümün korunacağını belirtti.

OVP hedeflerinin altında bir cari açıkla yılı tamamlayacaklarına da dikkat çeken Şimşek, bütçe açığının öngörülerin üzerinde yılı tamamlayacağını da belirtti.

Şimşek'in verdiği bilgiye göre, bütçe gelirleri öngörülenin altında kalacak ancak harcama tarafında mali disiplinden taviz verilmeyecek.

KALKINMA ODAKLI PROJELERE KAYNAK

Kalkınma odaklı projeler için uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda sağlanan dış finansmanın 2023 ve 2024 yıllarında toplam 17,4 milyar dolara ulaştığını belirten Şimşek, yıl başından bugüne yaklaşık 7 milyar dolar kaynak temin ettiklerini belirtti.

ÜÇ YILDA 40 MİLYAR DOLARI AŞAN DIŞ FİNANSMAN SAĞLANACAK

Şimşek şöyle devam etti: "Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası ile orta vadeli iş birliği çerçevemizi oluşturduk. Diğer uluslararası finans kuruluşlarının katkısıyla birlikte önümüzdeki üç yılda toplamda 40 milyar doların üzerinde dış finansman sağlamayı hedefliyoruz."

Uyguladıkları reformların etkilerinin artık daha görünür hale gelmeye başlayacağı dönemin de geldiğini belirten Şimşek, "Reform ajandamızın merkezinde verimlilik var. Sanayide dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu reformların etkilerinin daha görünür hale geleceği bir sürece giriyoruz. Amacımız; küresel değer zincirlerinde daha üst sıralarda konumlanan, orta vadede cari fazla veren ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü bir ekonomik yapı inşa etmek." ifadelerini kullandı.

"PROGRAM DIŞ KIRILGANLIKLARI AZALTTI"

Yaklaşık iki yıl önce genel seçimlerin ardından göreve gelen ve ekonomi politikalarını yeniden rasyonel zemine taşıyan Şimşek, bu süreçte uygulanan programın dış kırılganlıkları azalttığını ve makro-finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti.

Şimşek "Bu program, çoklu ve ardışık şoklar karşısında gerçek bir stres testinden geçerek başarısını kanıtladı. Artık kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme için sağlam bir zemine sahibiz, Türkiye ekonomisi pozitif bir döngüye girmiş durumda." dedi.

BÜTÇE AÇIĞI ARTACAK HARCAMA DİSİPLİNİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK

Bütçenin gelir tarafında enflasyon muhasebesi ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle, Orta Vadeli Program'a kıyasla "aşağı yönlü bir sapma" öngördüklerini belirten Şimşek, harcama tarafında ise bir sapma öngörmediklerini söyledi.

"Bütçenin harcama tarafında mali disiplinden en küçük bir sapmaya dahi izin vermedik, vermeyeceğiz." diyen Şimşek şöyle devam etti:

2025 Bütçe Kanunu'nda belirlenen nominal harcama tavanı bizim için mutlak bir sınırdır ve bu sınırın aşılmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Faiz dışı bütçe harcamalarında tıpkı geçen sene olduğu gibi, bütçe tavanının altında kalacağız.

OVP

OVP'de 2025 için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,1 öngörüldüğünü hatırlatan Şimşek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, yıl sonunda bu oranın yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sapmanın temel nedeni, vergi gelirlerindeki zayıf performanstan kaynaklanıyor. Ayrıca, nominal milli gelirin seyrine bağlı olarak, bütçe açığında bu oranın bir miktar üzerine çıkılması da mümkündür.

BÜYÜME

Mehmet Şimşek'in anlatımlarından öne çıkanlar:

"Uyguladığımız program sayesinde; dış kırılganlıklarımızı önemli ölçüde azalttık, şoklara karşı dayanıklılığımızı artırdık ve makro-finansal istikrarı güçlendirdik. Üstelik bu program, çoklu ve ardışık şoklar karşısında gerçek bir stres testinden geçerek başarısını kanıtladı. Artık kalıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme için sağlam bir zemine sahibiz, Türkiye ekonomisi pozitif bir döngüye girmiş durumda.

2025'in ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 2 oranında ılımlı bir büyüme sergiledi. Yıllık bazda özel tüketim yavaşlarken, toplam yatırımlar büyümeye pozitif katkı sundu. Bu dönemde, hizmetler ve inşaat sektörleri güçlü seyrini korurken, sanayi üretimindeki daralma büyük ölçüde çalışma günü eksiğinden kaynaklandı. Çeyreklik bazda ise sıkı finansal koşulların etkisiyle yurt içi talep zayıfladı, dış denge tarafında iyileşme gözlendi.

Yılın ikinci çeyreğinde, sanayi ve hizmet üretimi yatay seyrederken; perakende satış hacmi ve kartla yapılan harcamalar gibi talep göstergeleri eğilimin altında bir performans sergiledi. Bu doğrultuda, çıktı açığının ikinci çeyrek itibarıyla negatif bölgede kalmaya devam etmesini ve yıl sonunda da bu görünümü korumasını bekliyoruz.

2025 yılı genelinde büyümenin Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin bir miktar altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu durum, ekonomide sert bir inişten ziyade, geçici bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Burada altını özellikle çizmek isterim ki; kısa vadede büyümede yaşanan geçici yavaşlamaya rağmen, orta ve uzun vadede büyüme ile enflasyon arasında bir ödünleşim yoktur. Aksine, fiyat istikrarı, sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur.

Bunu geçmiş dönem performansımız da açıkça ortaya koymaktadır. 1993-2002 döneminde ortalama enflasyon yüzde 71,8 iken, büyüme sadece yüzde 3,1 düzeyindeydi. 2003-2012 döneminde enflasyon tek haneye düşerek ortalama yüzde 9,3 oldu; buna karşılık büyüme yüzde 5,7'ye yükseldi. 2013-2024 döneminde ise ortalama enflasyon yüzde 25,1'e yükselirken, büyüme oranı yüzde 5,1'e geriledi.

ENFLASYON

Yıl sonuna ilişkin enflasyon tahminimizi koruyoruz; dezenflasyon süreci için gerekli koşullar büyük ölçüde devrede. Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon süreci, 14 aydır kesintisiz devam ediyor. Temmuz'da yıllık enflasyon 44 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 33,5 oldu. Gıda enflasyonu yüzde 28'e, temel mal enflasyonu yüzde 20,7'ye düştü. Hizmet enflasyonu ise üç yılı aşkın bir sürenin ardından ilk defa yüzde50'nin altına indi. Çekirdek enflasyon göstergeleri, yıllık bazda tüm alt kalemlerde gerileme kaydederken, üretici fiyatlarındaki aylık artış yıl başından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Tüm bu gelişmeler, dezenflasyon sürecinin hem kapsamlı hem de kalıcı nitelikte ilerlediğini teyit ediyor.

Hizmet enflasyonundaki katılıkların azalması, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve maliye politikasının artan eşgüdümü dezenflasyon sürecine destek veriyor. Dışsal riskler bakımından ise mevcut tablo, daha temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.

Küresel ticaret kaynaklı riskler son dönemde görece azaldı. ABD tarafından uygulanan tarifeler bağlamında, ana ticaret ortaklarımızın ikili anlaşmaları ve uyguladıkları gümrük rejimleri hem fırsatlar hem de bazı zorluklar doğurabilir. Türkiye, ABD'nin 31 Temmuz 2025 tarihli Kararnamesinde en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla ülkemize önemli bir avantaj yaratabilir.

Jeopolitik gelişmelerin emtia fiyatları üzerinden enflasyon üzerindeki yansımalarını da yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede, özellikle petrol fiyatlarındaki oynaklık belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Haziran ayında artan petrol fiyatları, yurt içi akaryakıt ve ulaştırma hizmetleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Temmuz'da ise fiyatların kısmen gerilemesiyle bu baskı daha sınırlı kaldı. Ancak kısa vadeli gevşemeye rağmen, petrolün yaklaşık 70 dolar civarında oluşan yeni denge seviyesi, jeopolitik gerilimler öncesine kıyasla daha yüksek bir düzeyde bulunuyor. Bu durum, enflasyon açısından yukarı yönlü risklerin halen canlı olduğunu gösteriyor.Buna karşın; mevcut göstergeler ve görünüm, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığı içinde kalacağına işaret ediyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ VE HIZI

Dezenflasyon, öngördüğümüz rota doğrultusunda ilerliyor. Bizim için önemli olan, bu iyileşmenin kalıcı ve istikrarlı olmasıdır.

Para politikası, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyona güçlü destek sağlarken, maliye politikasının artan eş güdümü de bu çabayı tamamlıyor. Gelirler politikasının enflasyon hedefleriyle uyumlu yürütülmesi ve gıda, konut ve enerji alanlarında arz yönlü politikaların da katkısıyla 2026 yılında enflasyonun yüzde20'nin altına ineceğini öngörüyoruz.

Beklentilerdeki iyileşme ve enflasyondaki katılıkların azalması da kararlı duruşumuzun sonuçlarını yansıtıyor. Örneğin, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi, Ekim 2023'te yüzde45 iken, Temmuz 2025'te yüzde23'e geriledi. 2026 yıl sonuna ilişkin piyasa beklentisi ise yüzde20 düzeyindedir. Elbette bu rakam bir ortalamayı yansıtıyor, yüzde20'nin altını bekleyen katılımcıların sayısının da arttığını görüyoruz.

Petrol fiyatları, dış ticaret tarifeleri ve işlenmemiş gıda gibi unsurlar yukarı yönlü sınırlı risk oluştursa da, olası şoklara karşı gerekli adımları atarak dezenflasyonun kesintiye uğramasını önleyeceğiz.

2027 yılında tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz. yüzde, maliye, gelirler ve arz yönlü politikaların eşgüdümü ile bu hedefi gerçekleştireceğiz.

PİYASALARDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

Uyguladığımız program, zorluklar karşısında rüştünü ispat etti. Son beş ayda yurt içinde ve yurt dışında yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü bir sınav verdi. Bahar aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, tüm ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde hızlı ve etkili adımlar attık; süreci başarıyla yönettik.Bu süreçte temel önceliğimiz, programı korumaktı. Piyasa dostu ve kural bazlı politika ve uygulamalarla güveni pekiştirdik. Böylece finansal piyasalarda istikrar hızla sağlandı, dengeler kısa sürede yeniden kuruldu.

Brüt uluslararası rezervlerimiz, Mayıs başından bu yana 33 milyar doların üzerinde artarak 171,8 milyar dolara yükseldi. Göreve geldiğimiz tarihten bu yana ise brüt rezervlerde toplamda 73,4 milyar dolar, swap hariç net rezervlerde ise 107,2 milyar dolarlık bir artış kaydedildi.Kur korumalı mevduata (KKM) sağlanan avantajları kademeli olarak sonlandırdık. KKM'den çıkış stratejisi ve sıkı para politikası sayesinde KKM bakiyesi istikrarlı şekilde geriledi. Ağustos 2023'te 3,4 trilyon TL olan KKM stoku, 489,2 milyar TL'ye geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı da yüzde 26,2'den yüzde 2,1'e kadar düştü.

Finansal göstergelerde de kayda değer iyileşmeler sağladık. Mart ayında yüzde 24,4'e yükselen bir aylık opsiyonların ima ettiği kur oynaklığı, Temmuz sonunda yüzde 8,9'a geriledi ve gelişmekte olan ülke ortalamasına yeniden ulaştı.

Nisan ayında 380 baz puana kadar yükselen CDS primimiz, 280 baz puan seviyelerine geriledi.

Aynı şekilde, Nisan ayında yaklaşık yüzde 49'a yükselen 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 40 seviyesine düştü. 25 Temmuz'da Moody's tarafından kredi notumuzun artırılması ise, hem içeride hem dışarıda yaşanan belirsizliklere rağmen programı başarıyla yürüttüğümüzün ve ekonomimizin dayanıklılığının uluslararası ölçekte teyit edildiğinin bir göstergesi oldu.

CARİ DENGE VE YAPISAL REFORMLAR

Cari açıkta, geçici etkilerin ötesine geçen yapısal bir iyileşme söz konusu.

2003–2022 döneminde cari açığın milli gelire oranı ortalama yüzde 3,7 seviyesindeydi. Bu dönemde altın hariç cari açık yüzde 3,1, net altın ithalatı ise yüzde 0,6 oranındaydı. 2023 yılında cari açık yüzde 3,5 oldu, ancak net altın ithalatı yüzde 2,3'e yükseldi. 2024 yılında uyguladığımız politikalar sayesinde cari açığımız milli gelire oranla yüzde 0,8'e düştü ve altın hariç cari fazla verdik. 2025'te ise Orta Vadeli Program hedeflerinin altında bir cari açıkla ve yine altın hariç fazla ile yılı tamamlamayı öngörüyoruz.

Reform ajandamızın merkezinde verimlilik var. Sanayide dönüşüm, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarında somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu reformların etkilerinin daha görünür hale geleceği bir sürece giriyoruz. Amacımız; küresel değer zincirlerinde daha üst sıralarda konumlanan, orta vadede cari fazla veren ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü bir ekonomik yapı inşa etmek.

Sanayi politikamızda stratejik ve yüksek katma değerli üretimi öne çıkarıyoruz.

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla, Türkiye'yi ileri taşıyacak ve dış açık verdiğimiz 284 stratejik ürünü belirledik. Bu alanlarda üretim yapacak firmalara toplam 500 milyar TL'lik uzun vadeli, düşük maliyetli kredi sağlıyoruz. Yeni düzenleme kapsamında 17 şirket, toplam 120 milyar TL'lik yatırım sürecine başlamış durumda.

Hit-30 Programı ile yüksek teknoloji yatırımlarına destek veriyoruz. 2030'a kadar sekiz öncelikli alanda toplam 30 milyar dolarlık kaynak ayırdık. İlk çağrı yeşil teknolojiler alanında açıldı ve bu kapsamda beş şirket 2,6 milyar dolarlık yatırım taahhüdü verdi. Elektrikli araçlar, batarya ve çip odaklı çağrıda ise iki şirket, toplam 2 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Program kapsamında önümüzdeki dönemde veri merkezleri, biyoteknoloji, endüstriyel robotlar ve yeşil hidrojen gibi stratejik alanlarda da yeni çağrılar açılacak.

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi'ni bu sene devreye aldık. Seçici ve odaklı bir yaklaşımla, üretken sektörlerde yatırımları artırmayı, bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı ve stratejik önceliklerimize uygun yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Yeşil dönüşümü yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu anlayışla; yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırıyor, enerji verimliliğini artırıyor ve düşük karbonlu üretimi teşvik ediyoruz. Haziran itibarıyla yenilenebilir enerjinin kurulu kapasitedeki payı yüzde 61, elektrik üretimindeki payı ise yüzde 52 olarak gerçekleşti. Bu alandaki ivmeyi daha da güçlendirecek reform paketi kısa süre önce Meclis'ten geçti. Bu adımlarla hem enerji ithalatını azaltacak, hem de Türkiye'nin küresel rekabet gücünü kalıcı biçimde artıracağız.

Dijital altyapının güçlendirilmesi, veri temelli ekonominin büyütülmesi ve teknolojik bağımsızlığın sağlanması da temel önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda; fiber altyapının genişletilmesi ve 5G+ yatırımlarının hızlandırılması, Türk Telekom imtiyaz sözleşmesinin tamamlanması, büyük veri merkezlerinin kurulması, ulusal GPS sisteminin geliştirilmesi, nükleer enerji yatırımlarının artırılması ve büyük dil modeli tabanlı uygulamaların desteklenmesi gibi başlıklar üzerine yoğunlaşıyoruz.

KAYITDIŞI EKONOMİ VE VERGİ

Vergide adaleti güçlendiriyoruz. Bu amaçla son iki yılda kapsamlı ve etkili düzenlemeleri hayata geçirdik.

Bu çerçevede; kurumlar vergisi genel oranını 5 puan artırdık, finansal kuruluşlar ve Kamu-Özel İşbirliği (YİD) projeleri için kurumlar vergisi oranını yüzde 30'a yükselttik.

Çok uluslu şirketler için yüzde 15 oranında küresel asgari kurumlar vergisini uygulamaya koyduk. Yurt içi şirketler için de yüzde 10 asgari kurumlar vergisi uygulaması başlattık.

Mayıs 2024 itibarıyla, daha önce sıfır olan mevduat faizleri ve yatırım fonu gelirleri üzerindeki vergi oranlarını kademeli artırdık.

Kur korumalı mevduat kazançlarına vergi getirdik. Gerçek kişilerde 2024'ten bu yana kademeli artış olurken, kurumlar vergisi istisnasını kaldırdık.

İştirak hissesi satış kazancı istisnasını yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürdük. Kâr payı stopaj oranını yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardık. Yatırım fonu ve ortaklıklarının gayrimenkul kazanç istisnasına yüzde 50 kâr dağıtım şartı getirdik.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele en önemli önceliklerimizden biri. Kayıt dışılık, hem vergi kaybına hem de haksız rekabete yol açıyor. Bu nedenle denetimleri artırıyor ve daha etkin hale getiriyoruz. Gelir beyanında bulunmayan mükellefleri tespit ediyor, gerekli incelemeleri yapıyoruz.

Elimizde çok büyük ve dinamik bir veri tabanı var. Bu veriler, hem mükellef beyanlarından hem de kamu kurumları ve finans kuruluşlarından elde ediliyor. Yapay zeka destekli analizlerle çapraz kontroller yapıyor, riskli mükellefleri tespit ediyoruz. Ekiplerimiz bu analizlere dayanarak ülke genelinde yaygın ve yoğun saha denetimleri yürütüyor. Vergi denetimlerinde sonuç alıyoruz.2024 yılında sadece Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2 milyon 319 bin yoklama, 1.125 milyon denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 32,255 kayıt dışı mükellef tespit edildi. 2025'in ilk 6 ayında ise; 1.211 milyon yoklama, 777,000 denetim yapıldı ve yaklaşık 13,000 kayıt dışı mükellef tespit edildi.

Bizim maksadımız daha çok ceza kesmek değil; vergi bilincini yerleştirmek ve gönüllü uyumu teşvik etmektir. Bu ülkede kazanan herkesin kazancını beyan etmesini ve vergisini ödemesini sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çabalarımızın etkisini rakamlar net biçimde gösteriyor. Beyanname sayılarımızda ve beyan edilen gelirlerde artış görüyoruz.

2025'te kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer gelirler için verilen beyanname sayısı 2 milyon 248 bine ulaştı. 473 bin kişi ilk kez beyanname verdi. Bu sayede beyanname sayısı yüzde 24, matrah yüzde 115, hesaplanan vergi ise yüzde 111 arttı. Toplamda bu beyannamelerle 857,6 milyar TL matrah ve 267,3 milyar TL vergi beyan edildi.

Ticari, zirai ve serbest meslek kazançları için ise 2 milyon 747 bin beyanname verildi.

Bu beyannameler ile yıllık yüzde 90 artışla 512,9 milyar TL matrah ve yüzde 90 artışla 143,7 milyar TL vergi beyan edildi. Sonuç olarak, toplam beyanname sayısı 5 milyonu aştı.

Bu veriler, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yürüttüğümüz çalışmaların etkili sonuçlar verdiğini ve vergide adaletin güçlendiğini açık biçimde ortaya koyuyor.

VERGİ GELİRLERİ

Enflasyon muhasebesi ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle, bütçenin gelir tarafında Orta Vadeli Program'a kıyasla aşağı yönlü bir sapma öngörüyoruz. Ancak harcama tarafında bir sapma beklemiyoruz. Harcama disiplinine sıkı sıkıya bağlıyız.

2025 yılı Ocak–Haziran döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 artarak 5,6 trilyon TL'ye ulaştı. Böylece yılın ilk yarısında, yıl sonu bütçe hedefinin yüzde 43,7'si gerçekleşti.

Vergi gelirleri ise aynı dönemde yüzde 48,5 artarak yaklaşık 4,8 trilyon TL oldu ve yıl sonu vergi geliri hedefinin yüzde 42,8'i karşılandı.

İthalattaki artışın varsayımlarımızın altında kalmasıyla dış ticaret kaynaklı vergi gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 17,2'lik sınırlı bir artışla 757,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın, dış ticaret hariç vergi gelirleri yüzde 55 artışla 3,86 trilyon TL oldu.

Vergi gelirlerimizi artırmak için kayıt dışılıkla etkin mücadele ediyor, gönüllü uyumu teşvik ediyor ve tahsilat performansını güçlendiriyoruz.

BÜTÇE AÇIĞI VE MALİ DİSİPLİN

Orta Vadeli Program'da 2025 yılı için bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3,1 olarak öngörmüştük.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu'na göre, yıl sonunda bu oranın yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sapmanın temel nedeni, vergi gelirlerindeki zayıf performanstan kaynaklanıyor. Ayrıca, nominal milli gelirin seyrine bağlı olarak, bütçe açığında bu oranın bir miktar üzerine çıkılması da mümkündür.

Ancak altını çizerek vurgulamak isterim: Bütçenin harcama tarafında mali disiplinden en küçük bir sapmaya dahi izin vermedik, vermeyeceğiz. 2025 Bütçe Kanunu'nda belirlenen nominal harcama tavanı bizim için mutlak bir sınırdır ve bu sınırın aşılmasına kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Hatta faiz dışı bütçe harcamalarında tıpkı geçen sene olduğu gibi, bütçe tavanının altında kalacağız.

YABANCI YATIRIMCI DİBS PAYI

Yabancı yatırımcıların Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) içindeki payının 2003-2025 ortalaması yaklaşık yüzde 11,9 oldu. Göreve başladığımız 2023 yılı Mayıs ayında bu oran yüzde 0,55 ile tarihi düşük seviyede idi.

Uyguladığımız politikaların etkisi ve Türkiye'ye artan güvenle yabancı yatırımcının Devlet tahvillerine olan ilgisinin yeniden arttığını görüyoruz. Yabancı yatırımcının payı temmuz sonunda yaklaşık yüzde 7'ye ulaştı. Risk algısındaki iyileşmeyle birlikte, yabancı yatırımcı payının orta ve uzun vadede yeniden artış göstermesini öngörüyoruz.

DIŞ FİNANSMAN

Kalkınma odaklı projeler için uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda dış finansman sağlıyoruz. 2023 ve 2024 yıllarında toplam 17,4 milyar dolar, 2025 yılı için ise şimdiye kadar yaklaşık 7 milyar dolar kaynak temin ettik.

Önceliğimiz, kamu ve özel sektör için uzun vadeli, düşük maliyetli kaynaklara erişimi artırmak. Uluslararası kuruluşların programımıza olan güveni her geçen gün daha da artıyor. Bunun en somut göstergesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda (EBRD) en büyük portföye sahip ülke olmamız. Yine Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'nda (AIIB) da ilk üçte yer alıyoruz.

Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve AIIB ile orta vadeli iş birliği çerçevemizi oluşturduk. Diğer kuruluşların katkısıyla birlikte önümüzdeki üç yılda toplamda 40 milyar doların üzerinde dış finansman sağlamayı hedefliyoruz.

Bu güçlü kaynak girişi; üretimi, ihracatı, istihdamı, yeşil ve dijital dönüşümü destekliyor. Tarım, sulama ve enerji altyapıları modernize ediliyor; raylı sistem yatırımları ve liman bağlantıları önceliklendiriliyor. Sanayide karbon ayak izinin azaltılmasına, sağlıkta hizmet kapasitesinin artırılmasına ve eğitimde dijitalleşme ile afet dayanıklılığına odaklanıyoruz.

Afet yönetimine ayrı bir parantez de açmak isterim. 2023 depremlerinin ardından afet bölgesi için şimdiye kadar toplam 6,7 milyar dolar dış finansman sağlandı. Bu kaynaklar; sağlık ve eğitim altyapısı, su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi ve reel sektörün desteklenmesi için kullanılıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Yaklaşık yarım asırdır süren PKK ile mücadelemizin ülkemize toplam maliyeti, yapılan akademik çalışmalara göre yaklaşık 2 trilyon dolara ulaştı. Bu devasa maliyet yalnızca bütçeden yapılan güvenlik harcamalarını değil; aynı zamanda ötelenen yatırımlar, üretim ve istihdam kaybı, azalan verimlilik ve gerçekleşemeyen potansiyel büyüme gibi fırsat maliyetlerini de kapsıyor.

Bugün geldiğimiz noktada, terör tehdidinin sona ermesiyle birlikte bu kaynaklar artık çok daha verimli, üretken ve kalkınma odaklı alanlara yönlendirilebilecek. Böylece Türkiye'nin ekonomik potansiyeli, daha hızlı, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçecektir.

Artan yatırımcı güveni, kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı, bölgesel eşitsizliklerin azalması ve insan sermayesinin üretim süreçlerine daha güçlü katılımı bu yeni dönemin en önemli kazanımları arasında yer alacaktır.

Terörün sona ermesi, sadece iç istikrarı pekiştirmekle kalmayacak; aynı zamanda Türkiye'nin bölgesel barış, iş birliği ve entegrasyon sürecinde önemli bir avantaja sahip olmamızı da sağlayacaktır. Sınır ötesi ticaretin canlanması, lojistik ağların genişlemesi, enerji hatlarının ve üretim merkezlerinin gelişmesiyle özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, stratejik birer kalkınma üssüne dönüşme potansiyeline sahiptir.

Bu bölgeler; genç ve dinamik nüfusları, zengin doğal kaynakları, uygun maliyetli yatırım imkânları ve yüksek üretim potansiyelleriyle Türkiye'nin yeni büyüme motorları olmaya adaydır. Hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar için artık bu bölgelerde yeni bir üretim hamlesi başlatmak, her zamankinden daha cazip bir fırsat haline gelecektir.