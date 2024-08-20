Mehmet Şimşek: Dış borçlanma maliyetlerimiz geriledi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı kararlı politikalar sayesinde dış borçlanma maliyetlerinin gerilediğini söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye ekonomisinde yeni dönemde tek haneli enflasyon hedefiyle uygulanan politikalar meyvelerini veriyor.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar hakkında toplumu sık sık X hesabından yaptığı paylaşımlarla bilgilendiriyor.

"DIŞ BORÇLANMA MALİYETLERİMİZ GERİLEDİ"

Şimşek, bu kapsamda son paylaşımında Türkiye'nin dış borçlanmasının gerilediğini açıkladı.

Başkan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi.

Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.

"RİSK PRİMİMİZİ İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor.

Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz."