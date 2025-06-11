Mehmet Şimşek: Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı

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Dünya Bankası tarafından Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkarıldı. Ekonominin gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Banka, ekonomilerin yüzde 70'inde büyüme tahminlerini aşağı çekerken, Türkiye pozitif ayrıştı.

"PROGRAMIMIZA DUYULAN GÜVENLE BEKLENTİLER İYİLEŞİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Dünya Bankası'nın Türkiye ekonomisi üzerindeki beklentisine yönelik olarak şu mesajı paylaştı:

Programımıza duyulan güvenle beklentiler iyileşiyor.



2025 yılı için ekonomilerin yaklaşık yüzde 70’inin büyüme tahminini aşağı yönlü revize eden Dünya Bankası, ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırmıştır.

"POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini sağlamlaştıran politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.