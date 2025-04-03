Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye ile AB arasındaki bir sonraki toplantı Türkiye'de

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Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu (High Level Economic Diologue-HLED) Toplantısı, 6 yıl aradan sonra Brüksel'de düzenlendi..

Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldığını duyurdu..

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye-Avrupa Birliği Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog toplantısını 6 yıl aradan sonra bugün Brüksel’de çok yapıcı bir atmosferde gerçekleştirdik.



AB’li mevkidaşlarımızla yaptığımız verimli toplantılarda ekonomik ilişkilerin geliştirilerek işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik görüş birliği oluştu. Ayrıca Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize kolaylığı hususları ele alındı.



Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin daha da derinleştirilmesi değerlendirildi.



Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğun bir sonraki toplantısının ülkemizde yapılması kararlaştırıldı.

DAHA ÖNCE 2 KEZ TÜRKİYE TOPLANTIYA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTI

Türkiye ile AB arasında diyalog kanallarının geliştirilmesi amacıyla 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde HLED mekanizmasının kurulmasına karar verilmişti..

Bu kapsamda bugüne 2016, 2017 ve 2019 yıllarında üç toplantı gerçekleştirilmiş, birinci ve üçüncü toplantılara Türkiye, ikinci toplantıya da Belçika ev sahipliği yapmıştı..

Son olarak Aralık 2024'te AB Genel İşler Konseyi toplantısında diyaloğun yeniden canlandırılması kararlaştırılmıştı..

Bu karar, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de onaylanarak resmi zemine taşınmıştı..