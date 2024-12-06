Mehmet Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmamızın ana unsurlarından

AA

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Raporu açıklandı.

Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti; 4. sınıf “fen bilimleri” alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da 1’inci sıraya yerleşti.

ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEBRİK ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TIMSS sonuçlarında Türk öğrencilerinin elde ettiği başarılarla ilgili paylaştığı mesajında şu ifadeleri kulandı: