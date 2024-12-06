Mehmet Şimşek: Eğitimde kalite artışı kalkınmamızın ana unsurlarından

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Raporu açıklandı.
Türkiye, TIMSS 2023'te sıralamasını yükseltti; 4. sınıf “fen bilimleri” alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da 1’inci sıraya yerleşti.
ÖĞRETMENLERİ, ÖĞRENCİ VE VELİLERİ TEBRİK ETTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TIMSS sonuçlarında Türk öğrencilerinin elde ettiği başarılarla ilgili paylaştığı mesajında şu ifadeleri kulandı:
Eğitimde kalite artışı ekonomik ve beşeri kalkınmamızın ana unsurlarından biridir.
Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre Türkiye her iki alanda da üst sıralara yükseldi.
Türkiye 4'üncü sınıf fen bilimlerinde OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa genelinde ise en yüksek puanı alarak birinci oldu.
Başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim ailemizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi canı gönülden tebrik ediyoruz.
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