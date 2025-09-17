Mehmet Şimşek: Enflasyon 2025'in sonunda yüzde 30'un, 2026'da yüzde 20'nin altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Haber’e verdiği röportajda, "Enflasyonun sene sonu itibarıyla yüzde 30, gelecek sene ise ben yüzde 20’nin altına çekilmesini bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Mehmet Şimşek, açıklamalarında küresel ticaretin yavaşlamasının olumsuz etkilerinden söz ederek “Küresel ticaretin yavaşlaması olumsuz bir trend.” dedi.

SAĞLIK TURİZMİ

Dünyadaki yaşlı nüfusun ekonomilere etkisi üzerinde duran Şimşek, dünyada nüfus yaşlanmasını avantaja çevirerek sağlık turizmine ağırlık verilmesinin önemi üzerinde durarak, "Sağlık turizmden de büyük pay alabiliriz." şeklinde konuştu.

YAPAY ZEKA

Şimşek, yapay zeka ile ilgili yaptığı açıklamalarda ise Türkiye’nin bu alanda öncelikli bir konumda olduğunu belirterek, Türkiye’nin yapay zekada iyi bir noktada bulunduğunu aktararak 5G’deki altyapının güçlendirildiğini belirtti.

SAVUNMA SANAYİİ

Şimşek, “Savunma sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz. Savunma sanayii ihracatında yıldızımız parlıyor.” diyerek, Türkiye savunma sanayii ihracatında ilk 3’e gireceğini, 6 trilyon dolarlık savunma ihracatından büyük pay alınabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik büyümenin yüzde 3 civarında süreceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2025'İN SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINDA OLACAK"

"Programımızın birinci önceliği dezenflasyonu sağlamak. Orta Vadeli Ekonomik Program'ın (OVP) amacı makro finansal tesisi oluşturmak. İkinci evredeyiz. Dış şoklara rağmen programı rayında tuttuk. Bu da 1,5 yıl alacak. Şoklara karşı güçlendirmek önceliklendirilecek. Cari açıkta yapısal bir iyileşme sağlandı. Beklentimiz enflasyonun yüzde 30’un altında olması. İşsizlik yüzde 8-8,5 düzeyinde.

"2026'İN SONUNDA ENFLASYON YÜZDE 20'NİN ALTINDA OLACAK"

Manşet enflasyonu geçen sene ağustosta 50’nin üzerindeydi bu sene yüzde 33 civarında. Temel mal enflasyonu yüzde 20’nin altına düştü. Bu mal enflasyonu için yüzde 10 demektir. Hizmet enflasyonu, kira ve eğitim gibi bazı kalemler geçmişe yönelik bir uyarlama var. Bu anda kira artışı yüzde 54, eğitimdeki artış yüzde 64 yüksek. Bunları gidermeliyiz. Biz bu enflasyonu sene sonu itibarıyla yüzde 30, gelecek sene ben yüzde 20’nin altına çekilmesini bekliyorum.

ÜÇÜNCÜ EVREDE ADİL GELİR DAĞILIMI

Üçüncü evre 2026’da başlayacak, 2027’nin yarısında bitecek. Üçüncü evre de Türkiye’de verimliliğinin rekabet gücünün artırıldığı yeni bir dönem. Adil gelir dağılımı artık güçlü bir şekilde gerçekleşecek.

ENFLASYONU DÜŞÜRME ZAMANI

Enflasyonla mücadele kolay bir iş değil. Daha önce bunu gördük. 56 ülkede 100 enflasyon şoku dönemi incelendi. Başarılı programlar ne kadar süre aldı? Bu programdaki gidişat uluslararası programlara uyumlu.

"DEPREME 90 MİLYAR DOLAR HARCANDI"

Deprem gerçekleştikten sonra enkazın temizlenmesi ve imar konusu var. Şu ana kadar devletin tamamı 3.6 trilyon lira yani 90 milyar dolar harcadı.

RİSK PRİMİ

Risk primi bu sabah son 5 yılın en düşüğünde. Harcama disiplini ile büyük tasarruf sağlıyoruz.

EYT

EYT bütçe açığında önemli bir kalem. Faiz giderleri enflasyona bağlı olarak nominal arttı. Faiz harcamalarında artış var. Ana sebebi deprem nedeni ile borçlanmamız. Bunu kontrol altına aldık. Faiz fazlasına geçiyoruz. 2026’da indirmeye başlayacağız.

CARİ AÇIK

Cari açık Türkiye’nin önemli dengesizliklerinden bir tanesi. Carı açığın milli gelire oranı 3,7, altın hariç 3,2’den geçen sene altın hariç cari fazla verdik. Yüzde 1’in altında açık verdik. Bu sene yüzde 2 idi biz 1,5 la kapatıyoruz. 2026’da cari açık yüzde 0,5’in altında olacak. Artık cari açığı bir sorun olmaktan çıkardık.

DIŞ FİNANSA ERİŞİM

Dış finansta erişimde sorun yaşamıyoruz. Rezerv yeterliliğinde rahat bir düzeye geldik. Neredeyse altın hariç cari açık sorun olmanın dışına çıkılacak. Bilançoda iyileşme 250 milyar dolar seviyesinde.

İhracat performansında sorun yok. AB piyasasında ilerleme devam ediyor. Türkiye’ye rekabet büyük finansman erişimimiz iyi.

"KONKORDATO İSTİSMAR EDİLİRSE GEREKENİ YAPARIZ"

Konkordato başvuran firma sayısı 3 bin 856, payı yüzde 0,3, istihdamdaki payı 0,58. Konkordato müessesini istismar eden firmalar olduğu şekilde şikayetleler var. Adalet Bakanlığı’mızla konuşuyoruz. Acaba bu konuda alacakları nasıl daha iyi koruyabiliriz?

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Eximbank bu sene tarihi rekor kıracak. Çiftçinin ödeyeceği kredinin faizini yüzde 70’ini Hazine ödedi. 160 milyarın üzerinde faiz sübvansiyonu verdik. Esnafın kredilerinin yarısını devlet ödüyor.

Savaşa rağmen uygulamaya devam ettik. Yatırım, ihracat ve istihdam öncelikli. Makrofinansal istikrarı ilk yılda başardık. Teşvik sistemi güçlendirildi.

Kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdüreceğiz. Kamu ihalesi reformu yapacağız, taslağımız hazır."