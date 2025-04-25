Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentilerinde yıllık bazda iyileşme gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayanladığı verilere yönelik şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti.



12 ay sonrası enflasyon beklentisi hanehalkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi.