Mehmet Şimşek, Borsa ve kriptoya vergi gelip gelmeyeceği konusuna açıklık getirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine ait son gelişmeleri aktardığı YASED Küresel Yatırım Günleri'nde yatırım olanaklarını artırmak için yapılan faaliyetleri sıralayarak, "Türkiye doğru yolda ilerliyor" dedi.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “YASED Küresel Yatırım Günleri ve Ankara Resepsiyonu”nda konuştu.

Bakan Şimşek, YASED Küresel Yatırım Günleri'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki yerini hatırlatarak "Türkiye'nin kırılganlıkları azaldı. Kaygılanmaya gerek yok. Türkiye doğru yolda ilerliyor." dedi.

Şimşek, son zamanlarda sık sık gündeme gelen borsa ve kripto kazançlarında vergilendirme iddialarına yönelik açıklama yaptı.

"Türkiye'nin hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirme planı yok"

Şimşek, toplantıda toplantıda Bloomberg'e özel demeç vererek, "Borsa'da hisse alanlardan vergi alınacak" iddialarına son noktayı koydu ve Türkiye'nin hisse senedi ve kripto kârlarını vergilendirmeye dayalı planı olmadığını şu sözlerle aktardı:

Hedefimiz vergide adalet ve etkinliği sağlamak vergilendirilmemiş hiçbir alan bırakmamaktır. Bu çerçevede üzerinde çalıştığımız vergi paketiyle ilgili bu aşamada söyleyeceğimiz tek şey; kripto varlıklar ve hisse senedinde kazanca dayalı bir vergi öngörmüyoruz. Çok sınırlı bir işlem vergisi gündemimizde.

"Enflasyonun tek haneye inmesi işimizi kolaylaşacak"

Bakan Şimşek, enflasyondaki keskin düşüş için temmuz ayını işaret ederek şöyle konuştu:

OVP ile enflasyonun tek haneye inmesi işimizi kolaylaşacaktır. Sürdürülebilir cari açıkla size daha güvenilir bir patika oluşturmak istiyoruz. Enflasyonun tek haneye inmesi biraz zaman alacak. Gelecek aydan itibaren enflasyon çok keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Piyasanın enflasyon beklentileri OVP'yi yakaladı ve bir-iki ay gecikmeli de olsa enflasyon hedefleri tutturulacak. Kalıcı bir şekilde güçlü bir dezenflasyonun eşiğindeyiz.

"Rezervlerimizdeki artış 60 milyar dolar iyileşti"

Dün itibarıyla swap hariç rezervlerimizdeki artış 60 milyar dolar. Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı. Yeni rakamı Merkez Bankası açıklayacak.

Mehmet Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar:

Şimşek'in toplantıda yaptığı açıklamalarda şu konular öne çıktı:

-Önümüzdeki 4 yıl seçimsiz bir yıl yaşanacak.

-Türkiye, yatırım potansiyeli en büyük 6. ülke.

-Teşvik ve desteklerle yatırım ortama iyileştirilecek.

-İnovasyon listesinde iyileşme devam ediyor.

-Dünya Bankası'nın lojistik listesinde 39. sıradayız ve iyi bir noktadayız. Türkiye, 26 havaalanından nerede ise 3'e katlanarak 62 havalimanı sayısına yükseldi. Altyapıda çok iyi bir noktadayız. Demir yolu en büyük önceliğimiz.

-Sanayide dönüşüm bizin en öncelikli konularımızdan bir tanesi.

"Yapay zekada iyi noktadayız"

-Yapay zekada gelişmekte olan ülkelerden daha iyi noktadayız. Bu konuda hazırlık aşamasında gelişim kaydettik. Daha çok yatırım yapıp Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çekeceğiz.

-Kadınların toplam iş gücüne katılım oranı yüzde 37. Eğer bu rakam, OECD'nin ortalaması olan yüzde 61'e yükselirse Türkiye daha hızlı büyüyecek.

-Kişi başı milli gelirde üst orta gelir grubundayız. Kadınlar arasında eğitim muazzam şekilde artıyor.

-Biz AB ülkeleri ile dost olduğumuz için dost ülkelerden tedarikte avantajlıyız.

-Risk primi önümüzdeki yılda inanıyorum ki 100'li rakamlara gelecek.

-Cari açık hızlı bir şekilde daralıyor.

Borsa'da yaşananlar

Borsa İstanbul'da finansal varlıkların vergilendirilmesi iddialarının ardından panik satışları yaşanmıştı.

BIST 100 endeksi, bugün de yüzde 0,4 düşüşle 10.323 puandan işlem görüyor.

2008 yılında borsadaki işlemlerinden elde edilen kârlar üzerindeki stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 0'a indirilmişti.

Şu anda hisse senedi alım satımı üzerinden alınan bir işlem vergisi bulunmuyor.