Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi: 44 ayın en düşük seviyesinde

Kamuoyunu yakından ilgilendiren enflasyon veriler belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre, temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 olarak gerçekleşti.

ŞİMŞEK VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Açıklanan verilerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

44 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi." ifadelerini kullandı.

"KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Bakan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti: