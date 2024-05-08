Mehmet Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmeyi temel hedef belirledik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, enflasyonu tek haneye düşürmenin fiyat istikrarından geçeceğini ve bu uğurda vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yapıldığını belirtti.

ensonhaber.com

Ekonomi yönetimince Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda adımlar atılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir mesaj paylaşarak ekonomi yönetiminin ana hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu, diğer alınan kararların bu hedefi desteklediğini dile getirdi.

Bakan Şimşek'in yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir.

"Vergide adaleti güçlendirmek için düzenlemeler yaptık"

Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık. Örneğin;



•Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,



•Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,



•Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

"Programımızı başarı ile uyguluyoruz"

Şimşek, programın şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup Türkiye’nin kendi programı olduğunu ve başarı ile uygulandığını da sözlerine şöyle ekledi:

Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır.

AYRINTILAR GELİYOR