Mehmet Şimşek, enflasyonun düşüş formülünü verdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yükselmesini sağlayan faktörlerin ortadan kalktığı için dezenflasyon sürecinin sağlanacağını ve mayıs ayı enflasyonu verisinin ardından düşüşün gerçekleşeceğini ifade etti.

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ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirterek, geçen yıl yaşanan deprem giderleri, KDV artışı ile akaryakıtta ÖTV artışı gibi faktörlerin olmayacağı için enflasyonun mayıs ayından sonra düşüşe geçeceğini belirtti.

Şimşek, maliye politikası ve diğer politikaların ahenkli olarak çalıştığını; para ve maliye ve gelirler politikalarının daha sıkı olacağı için enflasyonun düşmemesinin mümkün olmadığını savundu.

Bakan Şimşek TRT Haber'de katıldığı programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (OVP) çalıştığı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Program gerçekten çalışıyor. Bunu yaşanan gelişmelerle ve verilerle anlıyoruz. Ekonomide dengelenme sürecine girildi. Bir takım makro dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Net ihracatın dengesi büyümeye yansıdı. En önemli dengesizlik cari açıktaydı. Cari açıkta çok ciddi bir iyileşme ve nerede ise yarı yarıya bir düşüş var. Bütçe açığı geriliyor. Bütçe disiplini sürecek.

"Programımız çalışıyor"

Geçen sene mayıs sonunda piyasa etkilerine bakarsanız depremin etkisiyle bütçe açığının GSYH'ye oranının 9-10'ları görebileceği öngörülüyordu. Geçen sene bunu 5,2'de tuttuk. Bu da temel dengesizlikleri giderme noktasında programın çalıştığını gösteriyor.

"Geçmişte başardık, tekrar başaracağız"

Şimşek, enflasyonda düşüş hedeflendiğini, bu hedefin piyasa beklentilerine yansıdığını şu sözlerle aktardı:

Biz enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Haziranda açıklanacak mayıs ayı enflasyonunun yüzde 75-76 gibi gelmesi bekleniyor. Ancak bunun 12 ayın enflasyonu olduğunu belirtmekte yarar var. Bu rakam mayıstan sonra aşağıya inmeye başlayacak. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gelmesini bekliyoruz. Enflasyonu gelecek sene sonunda yüzde 14 ve bir sene sonra da tek rakama düşürmek için geri adım atmayacağız. Enflasyonu düşürmek için bize geri adım atmak yok. Enflasyon düşünce işçimizi, üreticimizi, sanayicimizi korumuş oluruz. Geçmişte bunu başardık, tekrar başaracağız. Enflasyonu tek haneye düşmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

"Programı güçlendirince çok daha iyi sonuç alacağız"

Bakan Şimşek, enflasyonun düşüş formülünü şöyle verdi:

Enflasyon beklentilerinde muazzam iniş var. Piyasa anketlerinde enflasyon beklentisi yıl sonuna için yüzde 33'e indi. Performansla destekleyeceğiz. Programı güçlendireceğiz. Deprem harcamalarını kontrol altına alıyoruz. Tasarruf tedbirlerini uygulayacağız. En önemlisi verimliliği artıracağız. Yapılasal reformları hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde güçlendirme bir süreç işi. Programı güçlendirince çok daha iyi sonuç alacağız. Başladık programı güçlendirmeye. Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecine güçlü destek vereceğiz.

Yatırımları arzı artıracak alanlara aktaralım dedik. Tarım ve lojistiği destekleyeceğiz. Yeşil dönüşümü dijital dönüşümü destekleyeceğiz. Türkiye alt yapıya yatırım yaptı. Önemli sanayi bölgelerini derer limanlara bağlayacağız. Karbon ayağını düşürmek istiyoruz.

Biz deprem konusunda geçen sene de bu sene de ne gerekiyorsa yapacağımızı söyledik. Harcamaların verimli alanlara aktarılması olmazsa olmazdır. Büyük kalkınma hamlesi gerçekleştirdik.

“Deprem etkisi ve KDV etkisi bu sene tekrarlanmayacak”

Öncelikle geçen sene başlangıç noktası dezenflasyon süreci için elverişli değildi. Deprem oldu. İnşaat malzemeleri ve işçilik artışa geçti. Baz etsiki nedeni ile bu sene öyle bir şey görmüyoruz. Geçen sene bütçe açığı o kadar büyüktü ki bütün kaynaklar Hazine'ye verilmesin noktasına gelmemek izin tedbir aldık. KDV'yi ve akaryakıtta ÖTV'yi artırdık. Bunlar bu sene tekrarlanmayacak. Deprem etkisi ve KDV etkisi bu sene tekrarlanmayacak. Gelir politikalar daha gevşekti daha çok desteklenecek.

Açıklamalardan öne çıkanlar

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

-Türkiye fon akışında çok büyük bir artış var. Yerel seçimlerden sonra o kadar ciddi bir fon akısını var ki swap araç reel pozisyonu 49 milyonluk bir gelişme gösterdi.

Türkiye'ye rağbet artıyor

-12 yıl sonda Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu artırdı, Standard & Poor's Türkiye'nin notunu artırmakla kalmadı, tekrar gerekirse notu tekrar artıracaklarını gösteren pozitif bir yöne girdi.

Bütçe disiplini, bütçe dengesindeki, rezervlerdeki iyileşme Türkiye'ye fon akışındaki muazzam iyileşme gösteriyor ki programdaki iyileşme sürüyor.

-Türk Lirası'na ilgi arttı.

-Rezervlerimizdeki artış sürüyor.

Ekonomi programı sürekli yenileniyor

Biz canlı organizma gibi programı tekrar güçlendirerek pekiştiriliyor. Ekonomide dengeli ve sürdürülebilir bir iyileşme var. Programı güçlendireceğiz. Programa güven güçlü.

Türkiye'nin kredi risk primi düşüyor

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) düşüyor. 700 baz buandan 270'in altına düşüş gelişmekte olan ülkeler arasında muazzam bir gelişme gösterdi. Risk priminin düşmesi programın çalıştığını gösteren bir gösterge.

-Dış ticaretteki iyileşme sürüyor.

Vergi adaleti için çalışmalarımız sürüyor

Asgari ücrete kadar ve asgari ücrette sıfır vergi var. En düşük vergi dilimi düşürüldü en yüksek vergi dilimi yüzde 35'den 40'a AK Parti tarafından çıkartıldı. Geçen sene kurumlar vergisini artırdık. Finans sektöründe de vergisi artırdık. Artan oranlı ve vergi sistemi var.

OECD çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisine geçiyor. En düşük kurumlar vergisi yüzde 15'in altında olamıyor. Biz de asgari kurumlar vergisi konusunu çalışıyoruz. Teşvik daha uzun zamana yayılacak. Herkes bu yükü taşımak zorunda.