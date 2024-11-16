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Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB'nin dün açıkladığı piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirme yaparak beklentilerin 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleştiğini aktardı.