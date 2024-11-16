Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı piyasa katılımcıları anketi dün yayınlandı.
Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'e çıkarken, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 27,20'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasa katılımcıların enflasyon beklentilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı değerlendirme şöyle:
Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun, piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor.
"BEKLENTİLERDEKİ ARTIŞTA SON İKİ AYLIK ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ"
Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu.
"BEKLENTİLERİN BELİRLİ BİR SEVİYENİN ALTINA İNMESİ ZAMAN ALIYOR"
Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.
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