Piyasa katılımcıların kasımda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81 oldu

Haber Merkezi

Açıklanan ekonomi verileri kadar, bu rakamlarla ilgili piyasanın beklentilerindeki iyileşme de yakından takip ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 44,81

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 oldu.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşti.

AY SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 50

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYIN BEKLENTİSİ

Ekimde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11, cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50, cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 36,63 TL, GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,1 olmuştu.

AYRINTILAR GELİYOR