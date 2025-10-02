Mehmet Şimşek, ihracat artışını değerlendirdi: Üretici ve ihracatçılar destekliyoruz

Ticaret Bakanlığı eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ihracat rakamlarını değerlendirdi:

"YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 269,7 MİLYARA ULAŞTI"

"Küresel ticaretteki belirsizliklere ve olumsuz koşullara rağmen Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 4,1 artan ihracat yıllıklandırılmış olarak 269,7 milyar dolara ulaştı.

İHRACATI DESTEKLEYEN ETMENLER

Önümüzdeki dönemde; ana ticaret ortaklarımızda büyümenin hızlanması, yurtiçi ve yurtdışında finansmana daha kolay ve uygun koşullarla erişim, euro/dolar paritesinin katkısı ihracatımızı destekleyecektir.

CARİ DENGE SÜRDÜRÜLEBİLİR SEVİYEDE

İthalattaki artışa rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki olumlu performans sayesinde cari denge sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ediyor.

ÜRETİCİ VE İHRACATÇILARI DESTEKLEYECEĞİZ

Katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz.