Mehmet Şimşek: İhracatçılar için reeskont kredi maliyeti düşürüldü

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 35'ten yüzde 29,93'e çekilmesine karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin rekabet gücünü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceklerini aktardı.

Mehmet Şimşek'in desteklere ilişkin açıklaması şöyle:

İhracatçılarımızın daha uygun koşullarla finansmana erişimi için reeskont kredi maliyeti yüzde 35’ten yüzde 29,9’a düşürüldü.



Rekabet gücümüzü ve verimliliği artırmak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz.

İHRACATÇILARIN LEHİNE ATILAN ATILAN ADIMLAR

Mehmet Şimşek'in açıklamasında Orta Vadeli Program (OVP) döneminde ihracatçıların lehine atılan atılan adımlar şöyle aktarıldı:

-Reeskont kredi limiti artırıldı (günlük 300 milyon TL’den 4 milyar TL’ye)

-Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı (yüzde 30’dan yüzde 0’a)

-İhracat bedeli satış yükümlülüğü azaltıldı (yüzde 40’tan yüzde 30’a)

-Eximbank’ın sermayesini güçlendirdik (13,8 milyar TL’den 55,3 milyar TL’ye)

-Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnasını artırdık (yüzde 50’den yüzde 80’e)