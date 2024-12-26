Merkez Bankası reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 2,5 puan düşürmesinin ardından reeskont kredilerinde de faizi düşürdü.

Merkez Bankası, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürerek, güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29,93 olarak uygulanmasına karar verdi.

Merkez Bankası, konuyla ilgili açıklamasında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinin düşürüldüğü bildirildi.

POLİTİKA FAİZİ ORANI

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldı.