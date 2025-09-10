Mehmet Şimşek, İzmir'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 2025 İzmir" programı kapsamında İzmir İş Dünyası Toplantısı'na katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının konusunu Türk ekonomisinin geldiği nokta ve iş insanlarının taleplerinin oluşturduğu belirtiliyor.
Şimşek, İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen programda, kentteki iş adamlarıyla bir araya geldi.
TOPLANTIYA KATILANLAR
Programa; İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Ali Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı.