Maliye Bakanlığı'ndan TOBB Toplantısı hakkındaki iddialara açıklık getirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TOBB'da yapılan toplantıya ilişkin iddialara yanıt geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yer aldığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Müşterek Kurul Toplantısı'na ilişkin iddialara yanıt vererek, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.

Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in 6 Ocak'ta TOBB'un Müşterek Kurul Toplantısı'na onur konuğu olarak katıldığını belirtilerek, "Basına kapalı olarak yaklaşık 5 saat süren toplantı, iş dünyası temsilcileriyle samimi atmosferde, soru-cevap formatında gerçekleştirilmiştir." denildi.

"YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Açıklamada, toplantının süresinden anlaşılacağı üzere kamuoyuna yansıtıldığı şekilde problemli bir ortamın söz konusu olmadığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

Aksi durumda toplantının bu denli uzun sürmesi mümkün olmazdı. Bu çerçevede, basına kapalı toplantının günler sonra bilinçli algı oluşturma gayretiyle, üstelik 5N1K kuralı hiçe sayılarak, tarafımızla iletişime geçilmeden, tuhaf ithamlarla, dedikodu tarzı verilmesi manidardır.



Kaynağı belirtilmeden, kulis adı altında dolaşıma sokulan yalan haberlere itibar edilmemesi ve kamuoyunun bu tarz yönlendirmelere karşı dikkatli olması önemle rica olunur.



