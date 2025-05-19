Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da gerçekleşecek Küresel Büyüme ve Jeoekonomi Paneli'nde konuşacak,

Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, ülkenin önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

"KÜRESEL BÜYÜME VE JEOEKONOMİ" KONUŞULACAK

Burada Katar Ekonomi Forumu'na katılacak olan Şimşek, yarın gerçekleştirilecek "Küresel Büyüme ve Jeoekonomi" başlıklı üst düzey oturumda panelist olarak yer alacak.

KATARLI VE SUUDİ ARABİSTANLI BAKANLAR EŞLİK EDECEK

Şimşek'e bu oturumda Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile Suudi Arabistan Ekonomi ve Planlama Bakanı Faysal el-İbrahim eşlik edecek.

Panelde, küresel ekonomik görünüm, ülkelerin büyüme dinamikleri ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak.

KARŞILIKLI YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEK

Doha temasları kapsamında Katar Sanayi ve Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek reel sektör toplantısına da katılacak olan Şimşek, Katarlı iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek.

Şimşek, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

FİNANS SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Bakan Şimşek, ayrıca, Katar'daki önde gelen finans sektörü temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Katar'daki temasları çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Şimşek, bu görüşmelerde bölgesel ekonomik gündeme ilişkin görüşlerini paylaşacak.