Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit açıklaması yaptı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kredi kartlarına taksit yapılmayacağına dair spekülasyonların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklama yayınladı.

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ensonhaber.com

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiasının doğru olmadığına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.



Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.



Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.



Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.

"Herhangi bir düzenleme yok"

Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı: