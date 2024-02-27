Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı.” iddiasının doğru olmadığına vurgu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.
Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.
Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir.
Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.
"Herhangi bir düzenleme yok"
Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmadığını dile getirerek şu açıklamayı yaptı:
Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir.
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