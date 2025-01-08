Mehmet Şimşek: Küresel ticarette parçalanma var ama Türkiye avantajlı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da “MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri” programında konuştu.

Bakan MehmeT Şimşek, MÜSİAD üyelerine seslendiği konuşmasında önce küresel ekonominin geldiği noktayı anlatarak Türkiye'ye etkileri ve Türkiye'nin alacağı pozisyon hakkında görüşlerini verilerle birlikte paylaştı.

"TEDBİRLİ OLMAKTA YARAR VAR"

Bakan Şimşek konuşmasında özetle "Küresel ticarette parçalanma var ama Türkiye'nin dayanıklılığı var. Kötümser olmaya gerek yok ama bunları göz önüne alarak tedbirli olmakta, pazarları tekrar gözden geçirmekte yarar var." dedi.

"TÜRKİYE, ABD'DEKİ BELİRSİZLİKLERDEN AZ ETKİLENECEK"

Şimşek, dünya üzerinde imalat ve üretimin seyrinin değiştiğini ve Çin'in önceliğinde bir değişim yaşandığını belirterek, bu gelişmelerin yeni trendler doğuracağını belirterek şu değerlendirmeler yaptı:

ABD'de 20 Ocak'ta Trump göreve geldiğinde yürütülecek ticaret politikasında yaşanacak bir belirsizlik söz konusu. Türkiye az etkilenen ülkelerden olacak. ABD'nin Çin'e uygulayacağı ticaret kotaları dolaylı yönden bizi etkileyebilir. Çin ihracatı rota değiştirince üçüncü pazarlarda Türkiye etkilenecek. Ticaret savaşları daha hız kazanabilir.

Dolar tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkileyebilir. Paritedeki değişiklik bizim pazardaki rekabeti etkiliyor.

Diğer ülkelerin de alınan kararlar karşısında ABD'ye karşı edinebilecek tutumla birlikte ticaret savaşları hızlanırsa büyüme olumsuz etkilenir. Küresel rekabette Çin'in artar bir hakimiyeti var. Bizim için yaşanan gelişmelere Türkiye'nin alacağı tedbirler önemli.

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