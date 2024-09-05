Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı'nı ağırladı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ın tanıtıldığı toplantının ardından Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü.

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AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Bakan Roth, Şimşek'in daveti üzerine Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı 2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) tanıtım toplantısında basının sorularını yanıtlarken, bu görüşmeye ait şu ifadeleri kullanmıştı:

Zaman nedeniyle, daha fazla detaya girmek istemiyorum, bugün Lüksemburg Maliye Bakanı da benim misafirim, onun için birazdan kaçacağım. Tekrar teşekkür ediyorum. Orta Vadeli Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth ile Hazine ve Maliye Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Görüşmede, iki ülke arasında finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi ve üçüncü ülkelerle iş birliğinin artırılması konularının ele alındığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)