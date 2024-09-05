Mehmet Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı Önceliğin fiyat istikrarı olduğunu söyleyen Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarı olmadan büyüme sağlanamaz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda açıklandı.

2025-2027 Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından soru-cevap kısmında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarı ve kayır dışı mücadeleden bahsetti.

Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İSTİKARAR OLMADAN BÜYÜME OLMAZ"

Orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok kısa bir şekilde, birkaç hususun altını çizmek istiyorum. Kısa vadede bizim temel önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonun düşürülmesidir. Tabii fiyat istikrarı olmadan az önce de vurgulandı sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız.



Dolayısıyla aslında kalıcı refah artışı için sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirip orada tutacak yani fiyat istikrarını sağlamamız lazım. O nedenle de önceliğimiz fiyat istikrarıdır.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜME YÜKSELECEK"

Türkiye'nin önü açık, dezenflasyonla birlikte Türkiye'de büyüme yükselecektir. Basit bir rakam vermek istiyorum. 1990'lı yıllara gidin, enflasyon hem yüksektir hem çok oynaktır. Yani inişli çıkışlıdır. Ve büyüme ortalama yüzde 3'ler civarındadır. 2000'li yıllara gelin, enflasyon tek haneye inmişti ve Türkiye'nin ortalama büyümesi yüzde 5,5'e yaklaşmıştır.



Çok net bir şekilde enflasyonu düşük tek haneye indirmemiz yüksek büyüme için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Çünkü ancak düşük enflasyon ortamında finansmana erişim daha kolay ve ülke ekonomisi daha öngörülebilir, yatırım ortamı daha elverişlidir.

"BÜTÇE AÇIĞINI AZALTIYORUZ"