Mehmet Şimşek: Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK'in açıkladığı nisan ayına ait dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

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Tarkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün nisan ayına ait dış ticaret istatistiklerini yayınladı.

Verilen bilgilere göre Türkiye'nin ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 artışla 19 milyar 254 milyon dolar, ithalatı yüzde 4 yükselerek 29 milyar 117 milyon dolar oldu.

Nisanda dış ticaret açığı: 9,8 milyar dolar

Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı. Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomistlerin 9 ayın en yüksek dış ticaret açığı olarak nitelendirdiği rakama ilişken sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

Takvim etkileriyle nisanda yıllık dış ticaret açığı geçici olarak arttı. Bu durum cari açığa da yansıyacak.

Mayısta yıllık dış ticaret açığı ve cari açıkta tekrar düşüş bekliyoruz.

Cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 olması hedefleniyor

Geçici etkiler kaynaklı yılın kalanında sınırlı dalgalanmalar olsa da ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2,5 gerçekleşmesini öngörüyoruz.

"Yıl sonunda cari açık OVP hedefinden düşük gerçekleşecek"

Yıl sonunda cari açık belirgin şekilde Orta Vadeli Program hedefinden düşük gerçekleşecek.

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