Mehmet Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin nisan ayında 174,7 milyar TL açık verdiğini açıkladı. Buna göre, yılın ilk 4 ayında açık 885,5 milyar TL'ye ulaştı.

Merkez Bankası verilerine göre, toplam rezerv varlıkları bir haftada yüzde 4,2 artışla 144,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Uluslararası yatırım çekme açısından önemli bir gösterge olan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), şu anda 296,29 puana geriledi.

RİSK PRİMİ GERİLEDİ, REZERVLER ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Zamanında attığımız doğru adımlarla finansal piyasalarda görünüm iyileşiyor." diyerek, yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şöyle değerlendirdi:

Yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk primi (CDS) gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı. Merkez Bankası brüt rezervleri haftalık 5,8 milyar dolar arttı.

KALICI FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ

Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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