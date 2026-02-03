Mehmet Şimşek, ocak enflasyonu için kötü hava koşullarını işaret etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, Ocak 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

"OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ ETKİSİYLE ARTAN GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU"

Verinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyon verisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.

"YILLIK ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 21 AYDIR ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Mehmet Şimşek, paylaşımında yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye gerilediğini belirterek, kira enflasyonunun ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldığının üzerinde durarak şu ifadeleri kullandı:

Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü.



Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı.



Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz.

"DEZENFLASYON POLİTİKALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"