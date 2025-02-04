Mehmet Şimşek: Piyasadaki şüpheleri anlıyorum ama enflasyon düşecek

Haber Merkezi

Türkiye son dönemde ekonomi alanındaki gelişmelere odaklandı.

2023 genel seçimlerinden sonra oluşturulan kabine ve ekonomi, yönetimi yola tek haneli enflasyon hedefiyle çıktı.

Bu kapsamda para politikaları, kamu maliyesi ve tasarruflar çerçevesinde birçok adım atılarak ekonomik alanda iyileştirme için çalışmalar yapılıyor.

EKONOMİDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Ekonomi yönetiminin başında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul’da düzenlenen Bloomberg Future of Finance etkinliğine katıldı.

ENFLASYON VURGUSU YAPTI

Etkinlikte konuşan Bakan Mehmet Şimşek, birincil önceliklerinin enflasyonu aşağıya çekmek olduğunu söylerken, belirlenen hedefleri tutturacaklarını söyledi.

Şimşek ekonominin şu anda trendin altında büyüdüğünü, ancak sürdürülebilir yüksek büyüme yörüngesine geçmek için muhtemelen bunun gerekli olduğunu söyledi.

"PİYASADAKİ ŞÜPHELERİ ANLIYORUM"

Mehmet Şimşek'in "Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum" ifadeleri de dikkat çekti.

"MERKEZ BANKASI'NA GÜVENİMİZ TAM"

Merkez Bankası ekibine güveninin tam olduğunu yineleyen Şimşek, bankanın tüketici kredileri konusunda sıkı duruşunu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifileri konusundaki bir soru üzerine Şimşek, Türkiye’nin hedef alınan ülkelerden olmasını beklemediğini ifade etti.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Şimşek, TL’nin değerlenmesiyle ilgili soru üzerine de "Türk Lirası’nın değerlenmesini tartışmayacağım" dedi ve Türkiye’nin bir kur hedefinin olmadığı mesajını yineledi.

TL'deki hareketlerden şu anda yapısal olarak çok büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Şimşek, "Mevcut ekonomi programı uygulandığı sürece Türk lirasında reel değerlenmenin süreceğine güvenebilirsiniz" diye konuştu.

ABD'NİN EK GÜMRÜK VERGİSİ TALEBİ

Avrupa'daki büyümeye bağlı olduklarını kaydeden Şimşek "oradaki yapısal sorunların çözülmesini umuyoruz. Avrupa'da pazar payımızı artırmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Şimşek, ABD'nin ek gümrük tarifelerinin hedefi olup olmayacağı sorusuna "Biz zaten yüksek tarife standardındayız. Bu yüzden ABD'nin gümrük vergisi hedefi olacağımızı düşünmüyoruz" yanıtını verdi.