Mehmet Şimşek, piyasanın enflasyon beklentisinin düştüğünü bildirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TCMB tarafından açıklanan şubat ayı piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını değerlendirdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat yaına ait piyasa katılımcıların anket sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu.

Aynı anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

"Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anket sonuçlarını değerlendirerek piyasanın enflasyon beklentisinin Türkiye Ekonomi Programı hedefine yaklaştığı şu sözlerle ifade etti:

Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi.



Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı.



Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor.

Bakan Şimşek, yayınladığı mesajında enflasyon beklentilerindeki iyileşmeye ait bir de grafik paylaştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)