Mehmet Şimşek: PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yıllık toplantısına katıldı.

Şimşek, burada ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir adım olan PKK'nın kendini feshettiği, silah bırakma ilanına da değinen Şimşek, bu adımın ekonomi alanında olumlu etkilerine vurgu yaptı.

"PKK'NIN FESHİ TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMLU"

Şimşek, şöyle konuştu:

“PKK’nın kendini feshetmesi kredi notu açısından olumlu. Programımızın orta vadeli birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak. Büyüme beklentilerin altında olabilir ancak bununla başa çıkabiliriz.

Mali tarafta konsolidasyon devam edecek, yüzde 2'lik bir bütçe açığı öngörüyoruz, onun da altına gelebilir.

"EKONOMİ PROGRAMI RAYINDA İLERLİYOR"

Programın geneli hala iyi bir sürece işaret ediyor. Ekonomi programı rayında ilerliyor, finansal koşullar daha sıkı ve dezenflasyonist."