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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir gelişme daha yaşandı.

PKK terör örgütü kongresini toplamasından sonra kendini feshettiğine ve silah bırakıldığına yönelik duyurusu bekleniyordu.

Beklenen o duyuru geldi.

Yapılan duyuruda 'silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarının' alındığı belirtildi.

"SİLAHLI MÜCADELE YÖNTEMİNİ SONLANDIRILMASI"

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi.



Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

PKK KKONGRESİ 5-7 MAYIS'TA TOPLANDI

Abdullah Öcalan'ın terörün lağvedilmesi çağrısından aylar sonra PKK, kongresini topladığını 9 Mayıs'ta duyurmuştu.

PKK tarafından yapılan açıklamada, kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve alınan kararların en kısa sürede duyurulacağı açıklandı.

Yapılan bu duyuru ile fesih ve silah bırakma kararı beklenmeye başlandı.

"HER AN BİR MÜJDE ALABİLİRSİNİZ"

Önceki gün, AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları'nın düzenlediği "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gelecek bir müjdenin olduğunu belirtmişti.

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye' sürecinin büyük titizlikle yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Ülkemizi terör belasından kurtaracağız. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." demişti.

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